Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)
Автомобиль оснащен 18 камерами и может разогнаться до 100 километров в час за три секунды
Компания General Motors представила свой новый электрический пикап GMC Hummer EV на 1000 лошадиных сил. Он уже стал главным конкурентом Tesla Cybertruck Илона Маска. Производитель полностью рассекретил новинку с ценами, характеристиками и фото. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Цена GMC Hummer EV впечатляет – авто выйдет на рынок осенью следующего года и будет стоить 112, 5 тыс. долларов. Топовый пикап получит белый цвет кузова, максимальное оснащение и качественный интерьер.
В 2023 также выпустят модификацию EV2X с двумя электромоторами по цене в 89,9 тыс. долларов. Базовый и самый дешевый вариант обойдется в 80 тыс. долларов, но его придется подождать до 2024 года.
- Пикап может разогнаться до 100 километров в час примерно за три секунды.
- Оснащен 35-дюймовыми колесами с шинами Goodyear Wrangler Territory MT.
- Система пневматической подвески может поднять автомобиль на дополнительные 149 мм. Полноуправляемые шасси позволят ему ездить по диагонали в режиме Crabwalk ("Режим краба"): на низких скоростях передние и задние колеса поворачиваются в одну и ту же сторону.
- Есть 18 камер, две из них находятся под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть все, что происходит вокруг и под пикапом.
- С помощью 13,4-дюймовового сенсорного экрана, который расположен посередине приборной панели в салоне, можно узнать подробную информацию о углах наклона кузова.
- За рулем также есть 12,3-дюймовая цифровой экран.
Новая батарея GM Ultium заряжается как переменным, так и постоянным током. За 10 минут можно получить более 150 км запаса хода. Емкость батареи пока не объявлена, но пикап GMC способен преодолеть около 600 км после полной зарядки.
К слову, презентация электромобиля была запланирована на 20 мая 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии.
Напомним, что ранее убийца Tesla Cybertruck получил возможности танка.
Смотрите видео: как можно выиграть автомобиль
Кроме этого, мы писали о ТОП-8 лучших автомобилей 2019 года: от Tesla до Toyota.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное