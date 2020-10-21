Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)

Сегодня, 15:31

Автомобиль оснащен 18 камерами и может разогнаться до 100 километров в час за три секунды

Компания General Motors представила свой новый электрический пикап GMC Hummer EV на 1000 лошадиных сил. Он уже стал главным конкурентом Tesla Cybertruck Илона Маска. Производитель полностью рассекретил новинку с ценами, характеристиками и фото. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Цены на Hummer EV

Цена GMC Hummer EV впечатляет – авто выйдет на рынок осенью следующего года и будет стоить 112, 5 тыс. долларов. Топовый пикап получит белый цвет кузова, максимальное оснащение и качественный интерьер.

Фото: General Motors

В 2023 также выпустят модификацию EV2X с двумя электромоторами по цене в 89,9 тыс. долларов. Базовый и самый дешевый вариант обойдется в 80 тыс. долларов, но его придется подождать до 2024 года.

Читайте также:
У Tesla Cybertruck нашлись конкуренты: ТОП-4 электропикапа

Главные характеристики

  • Пикап может разогнаться до 100 километров в час примерно за три секунды.
  • Оснащен 35-дюймовыми колесами с шинами Goodyear Wrangler Territory MT.

  • Система пневматической подвески может поднять автомобиль на дополнительные 149 мм. Полноуправляемые шасси позволят ему ездить по диагонали в режиме Crabwalk ("Режим краба"): на низких скоростях передние и задние колеса поворачиваются в одну и ту же сторону.
Фото: General Motors
  • Есть 18 камер, две из них находятся под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть все, что происходит вокруг и под пикапом.
Фото: General Motors
  • С помощью 13,4-дюймовового сенсорного экрана, который расположен посередине приборной панели в салоне, можно узнать подробную информацию о углах наклона кузова.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Фото: General Motors
  • За рулем также есть 12,3-дюймовая цифровой экран.

Заряд батареи

Новая батарея GM Ultium заряжается как переменным, так и постоянным током. За 10 минут можно получить более 150 км запаса хода. Емкость батареи пока не объявлена, но пикап GMC способен преодолеть около 600 км после полной зарядки.

Фото: General Motors

К слову, презентация электромобиля была запланирована на 20 мая 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии.

Напомним, что ранее убийца Tesla Cybertruck получил возможности танка.

Смотрите видео: как можно выиграть автомобиль

Кроме этого, мы писали о ТОП-8 лучших автомобилей 2019 года: от Tesla до Toyota.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео В Ровенской области зарегистрировали редкий суперкар стоимостью 15 млн Попытку мужчины спасти полыхающую Ferrari сняли на видео Aston Martin скрестила суперкар со сверхзвуковым самолетом "Конкорд"
фото видео пикап суперкары характеристики Hummer
Реклама

Новости партнеров

"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Шоу-бизнес

Ким Кардашьян – 40: ТОП-10 самых сексапильных нарядов светской львицы

Сегодня, 10:47Шоу-бизнес

Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

Вчера, 16:24Шоу-бизнес

В белье и на каблуках: Бритни Спирс продолжает пугать публику эротическими танцами (видео)

Вчера, 14:51Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

Вчера, 14:01Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Кэндис Свейнпол — 32! Самые горячие фото "ангела" Victoria's Secret

Вчера, 11:33Fun

Пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут. Ее "выбросили" за борт (видео)

Вчера, 09:58Шоу-бизнес

У королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет

19 октябряШоу-бизнес

Бывшая девушка Дмитрия Стужука: "На похоронах не была, но помолилась за него в церкви"

19 октябряEvents

Новый, 2021 год: чей это год по восточному гороскопу

19 октябряFun

Министр назвала премьера "дебилом". Она думала, что камера уже выключена (видео)

19 октябряШоу-бизнес

После всех ссор и обид: Кухар и Фреймут вместе вышли на паркет "Танців з зірками"

19 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 19 октября: Водолею нужно остерегаться новых знакомств, а Рыбам – насладиться жизнью

19 октябряШоу-бизнес

Возвращение Арзуманяна и балет Фреймут с Кухар: как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

19 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в восьмом эфире

18 октябряШоу-бизнес

"У нас не сложились отношения": супруга умершего блогера Стужука публично попрощалась с ним

Новости партнеров

Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Любовница Тарзана решила добить Королеву новой порцией откровений
Любовница Тарзана решила добить Королеву новой порцией откровений
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
Взбалмошная Волочкова натянула плавки купальника до предела
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять