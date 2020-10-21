Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)

Автомобиль оснащен 18 камерами и может разогнаться до 100 километров в час за три секунды

Компания General Motors представила свой новый электрический пикап GMC Hummer EV на 1000 лошадиных сил. Он уже стал главным конкурентом Tesla Cybertruck Илона Маска. Производитель полностью рассекретил новинку с ценами, характеристиками и фото. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Цены на Hummer EV

Цена GMC Hummer EV впечатляет – авто выйдет на рынок осенью следующего года и будет стоить 112, 5 тыс. долларов. Топовый пикап получит белый цвет кузова, максимальное оснащение и качественный интерьер.

Фото: General Motors

В 2023 также выпустят модификацию EV2X с двумя электромоторами по цене в 89,9 тыс. долларов. Базовый и самый дешевый вариант обойдется в 80 тыс. долларов, но его придется подождать до 2024 года.

Главные характеристики

Пикап может разогнаться до 100 километров в час примерно за три секунды.

Оснащен 35-дюймовыми колесами с шинами Goodyear Wrangler Territory MT.

Система пневматической подвески может поднять автомобиль на дополнительные 149 мм. Полноуправляемые шасси позволят ему ездить по диагонали в режиме Crabwalk ("Режим краба"): на низких скоростях передние и задние колеса поворачиваются в одну и ту же сторону.

Фото: General Motors

Есть 18 камер, две из них находятся под днищем спереди и сзади. Они позволяют видеть все, что происходит вокруг и под пикапом.

Фото: General Motors

С помощью 13,4-дюймовового сенсорного экрана, который расположен посередине приборной панели в салоне, можно узнать подробную информацию о углах наклона кузова.

Фото: General Motors

Фото: General Motors

Фото: General Motors

За рулем также есть 12,3-дюймовая цифровой экран.

Заряд батареи

Новая батарея GM Ultium заряжается как переменным, так и постоянным током. За 10 минут можно получить более 150 км запаса хода. Емкость батареи пока не объявлена, но пикап GMC способен преодолеть около 600 км после полной зарядки.

Фото: General Motors

К слову, презентация электромобиля была запланирована на 20 мая 2020 года, но ее перенесли из-за пандемии.

Напомним, что ранее убийца Tesla Cybertruck получил возможности танка.

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