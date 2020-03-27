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Потенциально опасный астероид полетит к Земле в апреле 2020 года

Диаметр большого астероида (52768) 1998 OR2 составляет 4 километра в поперечнике

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:31

NASA объявило, что гигантский астероид должен пролететь мимо Земли 29 апреля 2020 года на угрожающе близком расстоянии. Астероид (52768) 1998 OR2 – самый крупный, который подлетит к Земле. Но как уверяют в космическом агентстве, несмотря на его потенциальную опасность из-за своих размеров, риск того падения на нашу планету минимален. Тем не менее, он вызвал большое волнение как среди профессиональных астрономов, так и любителей.

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Метка "потенциально опасный" присваивается NASA к любому астероиду, орбита которого пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономических единиц (около 7,4 миллиона километров), что почти в 20 раз дальше, чем расстояние до Луны.

Как сообщает Space, диаметр большого космического обломка составляет 4 километра в поперечнике, что соответствует ширине острова Манхэттен. Астероид путешествует в космосе со скоростью 8 км/с. Астероид должен быть ближе к Земле 29 апреля в 12:56 по киевскому времени.

Смотрите также в сюжете о том, как отличить космическое тело от обычного камня:

Астероид (52768) 1998 OR2 был впервые обнаружен астрономами из высокогорной обсерватории Халеакала на Гавайях в 1998 году. Астрономы в Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико смогут лучше определить размер и форму космического камня во время его максимального сближения с Землей в период с 8 по 24 апреля.

Анимация движения астероида (52768) 1998 OR2 по небу

Астрономы-любители взволнованы пролетом астероида, потому что он будет виден даже в маленькие телескопы. А вот невооруженным глазом его видно не будет даже во время перигея 29 апреля. EarthSky сообщает, что объект достигнет визуальной величины в 10 или 11 единиц, поэтому его можно разглядеть в 15-сантиметровый телескоп.

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Для тех, у кого не будет доступа к телескопу, проект Virtual Telescope в Италии обеспечит онлайн просмотр астероида 28 апреля. Он будет бесплатным и доступным для всех. Он появится в виде очень медленно движущейся звезды по небу, и в своей ближайшей точке он будет на расстоянии около 6,2 миллиона километров от Земли, что в 16 раз больше среднего расстояния между нашей планетой и Луной.

Орбита астероида (52768) 1998 OR2
Орбита астероида (52768) 1998 OR2
Фото: EarthSky

В будущем к Земле будут подлетать более опасные астероиды, вроде печально известного Апофиса, который приблизится на угрожающе близкое расстояние к планете в 2029 году. В 2024 году еще одна огромная космическая скала шириной 3,2 километра пройдет мимо Земли, но это будет немного дальше, чем пролет астероида (52768) 1998 OR2 в следующем месяце.

Напомним, что ранее был найден древний астероид, разморозивший Землю 2,2 миллиарда лет назад. Также ранее NASA собиралась "выстрелить" по астероиду.

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NASA космос звезды астероид орбита объект
Источники: space.com , EarthSky
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