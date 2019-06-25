Потеря на миллиард: глава Microsoft признался о "величайшей ошибке"

"Величайшей ошибкой" Microsoft было полное фиаско на рынке мобильных платформ

Билл Гейтс глубоко сожалеет о потерянном рынке на 400 миллиардов долларов Фото: The Verge

Бывший глава и соучредитель Microsoft Билл Гейтс в своем интервью изданию Village Global признался о "величайшей ошибке" компании за всю ее историю. Гейтс признался, что принял неверное решение относительно рынка мобильных платформ, уступив первенство Android и потеряв громаднейший рынок на сотни миллиардов долларов.

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"Величайшая ошибка, которую я совершил, была из-за моего плохого управления Microsoft, в результате мы позволили Android достичь успеха. Android — это стандартная мобильная платформа, работающая не на устройствах Apple. У Microsoft были огромные шансы на победу. На тот момент было место только для одной операционной системы не от Apple. В результате Android победил, забрав себе рынок на 400 миллиардов долларов", – заявил Билл Гейтс.

Windows Phone не смогла составить достойную конкуренцию Android и iOS, и проект был закрыт в 2015 году Фото: CNET

В 2005 году Google приобрела Android "всего" за 50 миллионов долларов. Бывший генеральный директор Эрик Шмидт признал, что стратегия Google была абсолютно правильной по превосходству над мобильной операционной системой Microsoft с ее Windows Mobile.

"Мы были очень обеспокоены тем, что мобильная стратегия Microsoft будет успешной. Но Android в конечном итоге "убил" Windows Mobile и Windows Phone, и стал эквивалентом Windows в мобильном мире", – заявил Шмидт.

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Признание Гейтса оказалось обескураживающим. Многие предполагали, что упущенная мобильная возможность Microsoft была ошибкой Стива Баллмера. Ведь, как известно, Баллмер в свое время критиковал и высмеивал iPhone , называя его "самым дорогим телефоном в мире, и он не привлекает бизнес-клиентов, потому что у него нет физической клавиатуры".

Билл Гейтс очень сожалеет из-за своей стратегической ошибки. Миллиардер отметил, что продукты Windows и Office являются невероятно успешными в мире, однако, если бы не упущенная возможность с мобильным рынком, Microsoft не стала бы тем технологическим лидером, коим она является на сегодняшний день.

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Напомним, что Microsoft полностью закрыла проект Windows Phone, отказавшись от бренда Lumia и Nokia. Мобильные приложения на этой платформе тоже начали "отмирать", к примеру, Facebook и Instagram заявили об отказел от Windows 10 Mobile. Тем не менее, Microsoft тайно готовит новые смартфоны не на Windows.

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