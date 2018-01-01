Появились подробности об интимных отношениях в космосе

Специалисты из NASA ответили на необычный вопрос, связанный с тем, безопасно ли занятие сексом в космосе

Все гораздо сложнее, чем на Земле. Фото из открытых источников

Исследователи из NASA полагают, что интимные отношения в условиях космического пространства невозможны по нескольким факторам. Одно из самых главных – отсутствие гравитации.

Специалисты из NASA ответили на необычный вопрос, связанный с тем, безопасно ли занятие сексом в космосе. Как выяснилось, тем, кто собирается предаться страсти в условиях космического пространства, угрожает морская болезнь, так как в космосе не существует естественной гравитации, как на Земле.

По мнению писательницы Ванны Бонты, в космосе невозможен не только полноценный секс, но и даже обычный поцелуй. Проблемы должны начаться там, где гравитационное поле планеты перестает действовать на человека и не защищает его от излучения космической радиации.



Этот фактор создает дополнительные трудности во время подготовки, будущей миссии астронавтов на Марс. Как считают ученые, есть потенциальная опасность того, что человек не сможет ни зачать, ни тем более выносить ребенка в космосе, но в настоящий момент эта теория требует дополнительного подтверждения.

О том, стоит ли говорить в школах о сексе, смотрите на видео ниже: