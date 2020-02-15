Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пожиратели батареи: ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году

Эксперты отобрали приложения, которых необходимо удалить или избегать для экономии заряда батареи Android-смартфона

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50
Приложения, которые нещадно потребляют заряд батареи
Приложения, которые нещадно потребляют заряд батареи
Фото: Unsplash

Плохая автономность работы смартфонов, особенно на Android, является серьезным недостатком. Увеличение емкости аккумуляторов и ежегодная оптимизация мобильной операционной системы от Google немного помогают мобильным устройствам держаться дольше. Но на смартфонах существуют другие скрытые угрозы – настоящие пожиратели батарей. Речь идет о приложениях, которые нещадно потребляют заряд в фоне, снижая автономность просто в разы, заставляя нас все чаще искать зарядку или докупать павербанки. Эксперты из Techengage назвали ТОП-5 самых худших приложений в 2020 году, которые следует удалить или избегать.

Читайте также:
Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

Смотрите также в сюжете о том, почему телефоны взрываются:

Snapchat

Snapchat – самое беспощадное к батареи смартфона приложение
Snapchat – самое беспощадное к батареи смартфона приложение
Фото: Unsplash

Snapchat – одно из жестоких и беспощадных к батарее приложений. Служба уведомлений будет постоянно пробуждать смартфон от спящего режима, тем самым постоянно разряжая аккумулятор. Snapchat также активно использует службы определения местоположения, чтобы сообщать местонахождение пользователя в реальном времени. Ну и самое главное предназначение программы – использование видеокамеры, съемки, активный просмотр ленты с чатом, а также дополненная реальность – все это убивает заряд просто на глазах. Отключения функций уведомления и местоположения может немного улучшить ситуацию, но сэкономить заряд при использовании Snapchat не получится никак.

Netflix

Использовать Netflix на смартфоне – не самая лучшая идея
Использовать Netflix на смартфоне – не самая лучшая идея
Фото: Unsplash

Netflix является одним из наиболее разряжающих аккумулятор приложений. Он буквально "высасывает" батарею из вашего телефона. Netflix также часто присылает уведомления, и это еще одна причина для разряда батареи. Вы можете ограничить время работы экрана, используя меньше Netflix на телефоне и больше в Интернете. Но лучше удалить его вовсе и смотреть любимые кинофильмы и сериалы с компьютера или смарт телевизора – поберегите смартфон.

YouTube

YouTube на смартфоне – один из самых потребляемых заряд аккумулятора приложений
YouTube на смартфоне – один из самых потребляемых заряд аккумулятора приложений
Фото: Unsplash

YouTube установлен практически во всех смартфонах. Он всем нравится. Большинство из нас тратят много времени на просмотр видео. Но вот в чем дело – эти потоковые приложения потребляют большую часть заряда. Поэтому нужен строгий контроль. Вы можете ограничить время просмотра YouTube с помощью функции "Напомнить мне сделать перерыв" в приложении – это поможет немного отвлечься и сэкономить заряд.

Facebook

Мобильное приложение Facebook активно работает даже в фоне
Мобильное приложение Facebook активно работает даже в фоне
Фото: Unsplash

Самое большое приложение для социальных сетей является едва ли не основным потребителем заряда батареи, причем очень активно. Оно постоянно работает в фоновом режиме, синхронизирует обновления, контакты, запускает службу уведомлений и использует множество фоновых процессов. Звучит, как полный беспорядок. Если вы не можете жить без этой социальной сети, то радикально уменьшить проблему с разрядкой аккумулятора поможет отключение уведомлений и фоновых процессов в настройках смартфона при помощи встроенной в Android 9.0 Pie принудительной функции.

Как принудительно отключить уведомления Facebook
Как принудительно отключить уведомления Facebook
Фото: Сегодня

Facebook Messenger

Facebook Messenger лучше удалить и использовать его Lite версию
Facebook Messenger лучше удалить и использовать его Lite версию
Фото: Unsplash

Viber, Telegram, WhatsApp – ни одно из этих приложений для обмена сообщениями не садит аккумулятор так сильно, как Facebook Messenger. Он постоянно работает в фоновом режиме, синхронизирует контакты и время от времени отправляет уведомления. Причем отправлять сообщения из основного клиента уже нельзя, что накладывает определенные ограничения. Без удаления не обойтись. Но лишь для того, чтобы установить альтернативу, вроде Messenger Lite, предназначенный для бюджетных смартфонов – он меньше нагружает процессор смартфона и вообще очень экономный по части потребления заряда.

Читайте также:
Как скачать и установить Torrent на Android: ТОП-5 лучших приложений

Напомним, что ранее Android хотели лишить главного преимущества перед iPhone. Также ранее Android был атакован известной группой хакеров.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как Samsung Galaxy S20 Ultra достигает 100-кратного увеличения: магия инженерии Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android Android научился экономить память до 85% революционным методом Федоров ожидает первый миллион: "Дію" скачали 800 тысяч украинцев
Facebook YouTube топ-5 Android смартфоны приложение аккумуляторы Netflix батарея худшие заряд
Источник: TechEngage
Реклама

Новости партнеров

Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться

Популярные статьи

Сегодня, 09:32Fun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

Сегодня, 08:58Fun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

Вчера, 17:35Fun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 12:03Events

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

Вчера, 11:05Техно

Разрушен главный миф об Apple macOS: результаты потрясли экспертов

13 февраляШоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

13 февраляСтиль

Естественность и экстрим: модные цвета волос сезона весна-лето 2020

13 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляFun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

13 февраляШоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

13 февраляFun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

13 февраляШоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

13 февраляТехно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

12 февраляTravel

Не скручивать и не складывать: как упаковать много вещей в ручную кладь

12 февраляTravel

Wizz Air распродает дешевые авиабилеты по всем направлениям

Новости партнеров

Сеть
Сеть "разорвал" сборник фактов о Валерии и Константине Меладзе
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
Пицца в микроволновке за 5 минут: рецепт с фото пошагово
"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Зачем диеты? Названы пять продуктов, от которых худеют все
Зачем диеты? Названы пять продуктов, от которых худеют все
Мисс
Мисс "Украина Вселенная" поразила фигурой в "невидимом" наряде
Врачи доказали, что пить много воды вредно
Врачи доказали, что пить много воды вредно