Пожиратели батареи: ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году

Эксперты отобрали приложения, которых необходимо удалить или избегать для экономии заряда батареи Android-смартфона

Приложения, которые нещадно потребляют заряд батареи Фото: Unsplash

Плохая автономность работы смартфонов, особенно на Android, является серьезным недостатком. Увеличение емкости аккумуляторов и ежегодная оптимизация мобильной операционной системы от Google немного помогают мобильным устройствам держаться дольше. Но на смартфонах существуют другие скрытые угрозы – настоящие пожиратели батарей. Речь идет о приложениях, которые нещадно потребляют заряд в фоне, снижая автономность просто в разы, заставляя нас все чаще искать зарядку или докупать павербанки. Эксперты из Techengage назвали ТОП-5 самых худших приложений в 2020 году, которые следует удалить или избегать.

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Snapchat

Snapchat – самое беспощадное к батареи смартфона приложение Фото: Unsplash

Snapchat – одно из жестоких и беспощадных к батарее приложений. Служба уведомлений будет постоянно пробуждать смартфон от спящего режима, тем самым постоянно разряжая аккумулятор. Snapchat также активно использует службы определения местоположения, чтобы сообщать местонахождение пользователя в реальном времени. Ну и самое главное предназначение программы – использование видеокамеры, съемки, активный просмотр ленты с чатом, а также дополненная реальность – все это убивает заряд просто на глазах. Отключения функций уведомления и местоположения может немного улучшить ситуацию, но сэкономить заряд при использовании Snapchat не получится никак.

Netflix

Использовать Netflix на смартфоне – не самая лучшая идея Фото: Unsplash

Netflix является одним из наиболее разряжающих аккумулятор приложений. Он буквально "высасывает" батарею из вашего телефона. Netflix также часто присылает уведомления, и это еще одна причина для разряда батареи. Вы можете ограничить время работы экрана, используя меньше Netflix на телефоне и больше в Интернете. Но лучше удалить его вовсе и смотреть любимые кинофильмы и сериалы с компьютера или смарт телевизора – поберегите смартфон.

YouTube

YouTube на смартфоне – один из самых потребляемых заряд аккумулятора приложений Фото: Unsplash

YouTube установлен практически во всех смартфонах. Он всем нравится. Большинство из нас тратят много времени на просмотр видео. Но вот в чем дело – эти потоковые приложения потребляют большую часть заряда. Поэтому нужен строгий контроль. Вы можете ограничить время просмотра YouTube с помощью функции "Напомнить мне сделать перерыв" в приложении – это поможет немного отвлечься и сэкономить заряд.

Facebook

Мобильное приложение Facebook активно работает даже в фоне Фото: Unsplash

Самое большое приложение для социальных сетей является едва ли не основным потребителем заряда батареи, причем очень активно. Оно постоянно работает в фоновом режиме, синхронизирует обновления, контакты, запускает службу уведомлений и использует множество фоновых процессов. Звучит, как полный беспорядок. Если вы не можете жить без этой социальной сети, то радикально уменьшить проблему с разрядкой аккумулятора поможет отключение уведомлений и фоновых процессов в настройках смартфона при помощи встроенной в Android 9.0 Pie принудительной функции.

Как принудительно отключить уведомления Facebook Фото: Сегодня

Facebook Messenger

Facebook Messenger лучше удалить и использовать его Lite версию Фото: Unsplash

Viber, Telegram, WhatsApp – ни одно из этих приложений для обмена сообщениями не садит аккумулятор так сильно, как Facebook Messenger. Он постоянно работает в фоновом режиме, синхронизирует контакты и время от времени отправляет уведомления. Причем отправлять сообщения из основного клиента уже нельзя, что накладывает определенные ограничения. Без удаления не обойтись. Но лишь для того, чтобы установить альтернативу, вроде Messenger Lite, предназначенный для бюджетных смартфонов – он меньше нагружает процессор смартфона и вообще очень экономный по части потребления заряда.

Напомним, что ранее Android хотели лишить главного преимущества перед iPhone. Также ранее Android был атакован известной группой хакеров.

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