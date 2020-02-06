Права в смартфоне: как скачать и установить приложения "Дія"
Вместо бумажных водительских прав пользователи "Дія" могут предоставлять полицейским их цифровые копии
В рамках проекта "государство в смартфоне" правительство Украины представило мобильное приложение "Дія", доступное для загрузки на смартфоны Android с Google Play и iPhone с Apple App Store. Приложение является важной вехой в истории развития цифровых технологий страны. На данном этапе функционал остается ограниченным, но очень полезным – пользователи могут использовать его для демонстрации удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.
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Идея "государства в смартфоне" была одной из ключевых предвыборных инициатив президента Владимира Зеленского. В теории она позволит получать в онлайн-режиме максимум государственных услуг. "Дія" как раз призвана объединить эти услуги в одном удобном приложении.
"Дія" сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения", — пояснял Андрей Федорив, один из разработчиков приложения.
Если в декабре 2019 года приложение было доступно только для ограниченного числа украинцев в рамках закрытого бета-тестирования, то с 6 февраля 2020 года правительство официально представило запуск "Дії".
Загрузить приложение "Дія" можно на его официальном сайте. Также его могут загрузить владельцы iPhone с Apple App Store и пользователи Android-смартфонов с Google Play.
После загрузки и установки необходимо идентифицировать свою личность через технологию BankID — этой первый шаг, который приложение предложит вам выполнить после иснталляции. Для этого необходимо подтвердить согласие на передачу информации через ваш интернет-банкинг — с помощью личных кабинетов в ПриватБанк, monobank или же через банки, присоседившиеся к BankID. На данный момент это "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор банк", "Ідея банк", ПУМБ, "А-банк", "Альянс банк", а также банки "Південний", "Форвард" и "Восток".
На текущий момент в приложении доступна лишь одна услуга —"оцифровка" личных водительских прав и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт). Отныне их можно будет предъявлять полицейским вместо бумажных копий.
В будущем, как обещают правительство и президент, в приложении "Дія" должны появиться и многие другие цифровые услуги, среди которых:
- Автогражданка — полис обязательной и расширенной автогражданской ответственности;
- еМалятко – для регистрации детей в детские сады, находясь в роддоме;
- Студенческие билеты;
- Цифровые паспорта;
- Голосование на выборах.
Безусловно, не обошлось без проблем, с которыми сталкиваются многие пользователи на старте подобных сервисов. На Facebook-странице приложения Дія пользователи уже пишут о тех трудностях, с которыми столкнулись, пытаясь установить приложение и провести авторизацию.
Список самых частых проблем с приложением:
- приложение сообщает об отсутствии фото и предлагает оформить права заново;
- приложение не загружается за пределами Украины;
- не подтягиваются существующие документы;
- приложение сообщает, что не может быть установлено на данный смартфон.
На официальной странице приложения в Facebook пользователям советуют не паниковать и напоминают о большой нагрузке в первые часы и дни работы приложения. Разработчики обещают устранить ошибки в ближайшие дни.
Напомним, что ранее на Android обнаружили 24 опасных приложения, которые следует удалить немедленно. Также на Android более 800 приложений оказались в зоне риска.
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