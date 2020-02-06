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Права в смартфоне: как скачать и установить приложения "Дія"

Вместо бумажных водительских прав пользователи "Дія" могут предоставлять полицейским их цифровые копии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:01
Нашумевшее приложение "Дія" доступно для скачивания
Нашумевшее приложение "Дія" доступно для скачивания
Фото: Pexels

В рамках проекта "государство в смартфоне" правительство Украины представило мобильное приложение "Дія", доступное для загрузки на смартфоны Android с Google Play и iPhone с Apple App Store. Приложение является важной вехой в истории развития цифровых технологий страны. На данном этапе функционал остается ограниченным, но очень полезным – пользователи могут использовать его для демонстрации удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

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Смотрите также в сюжете о том, какие преимущества получат украинцы от цифровизации госсервисов:

Идея "государства в смартфоне" была одной из ключевых предвыборных инициатив президента Владимира Зеленского. В теории она позволит получать в онлайн-режиме максимум государственных услуг. "Дія" как раз призвана объединить эти услуги в одном удобном приложении.

Дія для iPhone
Дія для iPhone
Фото: Сегодня

"Дія" сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения", — пояснял Андрей Федорив, один из разработчиков приложения.

Дія для Android
Дія для Android
Фото: Сегодня

Если в декабре 2019 года приложение было доступно только для ограниченного числа украинцев в рамках закрытого бета-тестирования, то с 6 февраля 2020 года правительство официально представило запуск "Дії".

Как скачать приложения "Дія"?

Загрузить приложение "Дія" можно на его официальном сайте. Также его могут загрузить владельцы iPhone с Apple App Store и пользователи Android-смартфонов с Google Play.

Регистрация в Дія
Регистрация в Дія
Фото: Сегодня

После загрузки и установки необходимо идентифицировать свою личность через технологию BankID — этой первый шаг, который приложение предложит вам выполнить после иснталляции. Для этого необходимо подтвердить согласие на передачу информации через ваш интернет-банкинг — с помощью личных кабинетов в ПриватБанк, monobank или же через банки, присоседившиеся к BankID. На данный момент это "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор банк", "Ідея банк", ПУМБ, "А-банк", "Альянс банк", а также банки "Південний", "Форвард" и "Восток".

Какие услуги есть у "Дія"?

На текущий момент в приложении доступна лишь одна услуга —"оцифровка" личных водительских прав и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт). Отныне их можно будет предъявлять полицейским вместо бумажных копий.

В будущем, как обещают правительство и президент, в приложении "Дія" должны появиться и многие другие цифровые услуги, среди которых:

  • Автогражданка — полис обязательной и расширенной автогражданской ответственности;
  • еМалятко – для регистрации детей в детские сады, находясь в роддоме;
  • Студенческие билеты;
  • Цифровые паспорта;
  • Голосование на выборах.

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Какие существуют проблемы?

Безусловно, не обошлось без проблем, с которыми сталкиваются многие пользователи на старте подобных сервисов. На Facebook-странице приложения Дія пользователи уже пишут о тех трудностях, с которыми столкнулись, пытаясь установить приложение и провести авторизацию.

Список самых частых проблем с приложением:

  • приложение сообщает об отсутствии фото и предлагает оформить права заново;
  • приложение не загружается за пределами Украины;
  • не подтягиваются существующие документы;
  • приложение сообщает, что не может быть установлено на данный смартфон.

На официальной странице приложения в Facebook пользователям советуют не паниковать и напоминают о большой нагрузке в первые часы и дни работы приложения. Разработчики обещают устранить ошибки в ближайшие дни.

Напомним, что ранее на Android обнаружили 24 опасных приложения, которые следует удалить немедленно. Также на Android более 800 приложений оказались в зоне риска.

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Источник: Новое время
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