Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Правила жизни Билла Гейтса. Мысли, которые навсегда перевернут ваш мир

Сегодня, 05:55

Сегодня.Lifestyle собрали самые важные мотивирующие цитаты американского миллиардера

Сегодня Билл Гейтс отмечает 55-летие! Мы знаем его как основателя корпорации Microsoft, общественного деятеля, щедрого мецената, любящего семьянина и, безусловно, одного из самых богатых людей на планете. Как повторить его успех?

Сегодня.Lifestyle собрали несколько мотивирующих цитат Билла Гейтса, которые могут перевернуть ваш мир и заставить посмотреть на жизнь по-другому.

Билл Гейтс
Билл Гейтс
Фото: instagram.com/thisisbillgates

  • Наслаждайтесь тем, что вы делаете и вы никогда в своей жизни не будете работать.
  • Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-то достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства.
  • Наша жизнь часто несправедлива – поймите и смиритесь с этим!
  • Я никогда не позволял себе выходных, когда мне было двадцать.
  • Бизнес – увлекательная игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил.
  • Жизнь становится намного веселее, если подходить ко всем ее вызовам творчески.
  • Успех ничему не учит. Он только убеждает умных людей в том, что они не могут проиграть.

Читайте также:
Билл Гейтс купил водородную суперъяхту за полмиллиарда долларов

  • Я не наглый. Совсем наоборот. Я скромный. Я вежливый.
  • Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них.
  • В нашей семье мы стремимся соблюдать баланс. У детей есть возможность заниматься чем угодно. Но это не значит, что деньги им падают с потолка и они ничего не будут делать в жизни.
  • Важнейшее качество хорошего менеджера – решимость, грудью встречать любые плохие новости, самому искать встречи с ними, а не прятать голову в песок.
  • У меня все хорошо по части еды и одежды… После определенной точки деньги перестали иметь для меня какое-либо значение. Теперь их польза только в том, чтобы построить организацию и найти ресурсы, которые помогут беднейшим жителям мира.

Согласитесь, высказывания Била Гейтса – неиссякаемый источник вдохновения и мотивации!

Напомним, богатство Гейтса достигло 100 миллиардов долларов.

Смотрите видео: Билл Гейтс опустился на третью строчку в списке самых богатых людей мира

Кроме этого, мы писали, что Гейтс потратит миллиарды на вакцину против коронавируса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Это не будет длиться вечно": Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19 В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества Гейтс назвал тесты на короновирус в США пустой тратой времени и объяснил почему Билл Гейтс рассказал, что поможет человечеству дождаться вакцины от коронавируса
Билл Гейтс день рождения правила цитаты
Источники: Сегодня , instagram.com/thisisbillgates
Реклама

Новости партнеров

Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Стала известна настоящая фамилия Филиппа Киркорова
Стала известна настоящая фамилия Филиппа Киркорова
13 золотых правил леди: какой должна быть воспитанная женщина
13 золотых правил леди: какой должна быть воспитанная женщина

Популярные статьи

Вчера, 18:21Food

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

Вчера, 12:15Food

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

26 октябряШоу-бизнес

Совсем не инстадива: как выглядит Кэти Перри спустя два месяца после родов (фото)

26 октябряFun

Мигает разноцветными огнями. На МКС заметили приближающийся к Земле странный объект (видео)

26 октябряШоу-бизнес

Надежда Мейхер и Екатерина Кухар поскандалили из-за "ротовой мимики"

26 октябряFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

25 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в девятом эфире

25 октябряШоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

25 октябряШоу-бизнес

"Я забрал ее из Австралии": ведущий "Орла и решки" рассказал о романе с украинской моделью

25 октябряСтиль

Желтый свитер и широкие брюки: стильный образ Елены Зеленской на выборах

25 октябряШоу-бизнес

Кристина Горняк показала, как встречала у себя дома детей Остапчука (фото)

25 октябряСтиль

Кейт Миддлтон дважды за месяц нарушила модный королевский протокол

25 октябряEvents

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

25 октябряFun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что за праздник и что подарить

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть лишь ей в глаза невозможно
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Фигура жены Буяльского надолго останется в вашей памяти
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
“Любимый мой!” – так Тина поздравила таинственного красавца
“Любимый мой!” – так Тина поздравила таинственного красавца
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
«Оторваться невозможно». Рецепт пельменей от Евгения Клопотенко
(Видео) Рецепт сдобного венского теста для пирожков с яблоками
(Видео) Рецепт сдобного венского теста для пирожков с яблоками

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять