Правила жизни Билла Гейтса. Мысли, которые навсегда перевернут ваш мир

Сегодня.Lifestyle собрали самые важные мотивирующие цитаты американского миллиардера

Сегодня Билл Гейтс отмечает 55-летие! Мы знаем его как основателя корпорации Microsoft, общественного деятеля, щедрого мецената, любящего семьянина и, безусловно, одного из самых богатых людей на планете. Как повторить его успех?

Сегодня.Lifestyle собрали несколько мотивирующих цитат Билла Гейтса, которые могут перевернуть ваш мир и заставить посмотреть на жизнь по-другому.

Билл Гейтс Фото: instagram.com/thisisbillgates

Наслаждайтесь тем, что вы делаете и вы никогда в своей жизни не будете работать.

и вы никогда в своей жизни не будете работать. Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение . Мир ожидает от тебя каких-то достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства.

. Мир ожидает от тебя каких-то достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства. Наша жизнь часто несправедлива – поймите и смиритесь с этим!

– поймите и смиритесь с этим! Я никогда не позволял себе выходных , когда мне было двадцать.

, когда мне было двадцать. Бизнес – увлекательная игра , в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил.

, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил. Жизнь становится намного веселее , если подходить ко всем ее вызовам творчески.

, если подходить ко всем ее вызовам творчески. Успех ничему не учит. Он только убеждает умных людей в том, что они не могут проиграть.

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Я не наглый. Совсем наоборот. Я скромный. Я вежливый.

Я скромный. Я вежливый. Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них.

Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них. В нашей семье мы стремимся соблюдать баланс. У детей есть возможность заниматься чем угодно. Но это не значит, что деньги им падают с потолка и они ничего не будут делать в жизни.

У детей есть возможность заниматься чем угодно. Но это не значит, что деньги им падают с потолка и они ничего не будут делать в жизни. Важнейшее качество хорошего менеджера – решимость , грудью встречать любые плохие новости, самому искать встречи с ними, а не прятать голову в песок.

, грудью встречать любые плохие новости, самому искать встречи с ними, а не прятать голову в песок. У меня все хорошо по части еды и одежды… После определенной точки деньги перестали иметь для меня какое-либо значение. Теперь их польза только в том, чтобы построить организацию и найти ресурсы, которые помогут беднейшим жителям мира.

Согласитесь, высказывания Била Гейтса – неиссякаемый источник вдохновения и мотивации!

Напомним, богатство Гейтса достигло 100 миллиардов долларов.

Смотрите видео: Билл Гейтс опустился на третью строчку в списке самых богатых людей мира

Кроме этого, мы писали, что Гейтс потратит миллиарды на вакцину против коронавируса.

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