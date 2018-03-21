Предсказания писателей-фантастов, которые на самом деле сбылись

Любители фантастической литературы знают, что многих авторов этого жанра заслуженно считают пророками. Примеры воплощения в жизнь вымышленных сюжетных линий не единичны. Многие исторические события, перемены в жизни, быту или в обществе предсказывались авторами с поразительной точностью, удивляя потомков. Вопрос лишь в том, обладают писатели-фантасты уникальным даром предвидения или все дело в банальных совпадениях, передает Культурология.

Роман, предрекший гибель "Титаника"

В 1898 году, за 14 лет до крушения "Титаника" вышла повесть малоизвестного американского писателя Моргана Робертсона "Тщетность". Сюжет описывает историю затонувшего корабля "Титан". После гибели реального лайнера автора называли пророком XX века.

Робертсон довольно точно описал события на "Титанике". Писатель рассказывал, что сюжет пришел к нему во время болезни. Он будто наяву увидел гибель лайнера и услышал крики утопающих. Соответствие сюжетных линий романа реальности поразили читателей. Практически полностью совпадали габаритные характеристики "Титана" и "Титаника", время крушения (апрельская полночь). Предугадал писатель и причину столкновения с айсбергом, связанную с высокой скоростью движения в сложных условиях. Описывается в повести и нехватка спасательных шлюпок, что привело к огромному числу жертв.

Предсказание космических полетов

Французский писатель Жюль Верн как никто другой точно предугадывал будущее. Одно из его наиболее известных пророчеств касается космических путешествий. Конечно, французский классик не первым отправлял героев в космос. Но до него авторы не задумывались над научным обоснованием своих фантазий. Сюжеты Жюля Верна полагались на разум, хотя в то время освоением космоса всерьез не занимались даже ученые.

Для отправления человека в космос в книге "С Земли на Луну" (1865) автор выбрал гигантскую пушку, снаряд которой служил пассажирским модулем. Ж.Верн не только предсказал сам факт путешествия к Луне, но и детали – габариты "пассажирского модуля", число членов экипажа и даже примерный бюджет проекта. Почти сто лет прошло с выхода романа, и проект космической пушки получил путевку в жизнь. В XX веке не раз предпринимались попытки вывода пушечного снаряда на орбиту Земли. Одним из наиболее известных подобных проектов "Вавилон" занимался артиллерийский инженер Джеральд Булл. Но он был убит до завершения работ, а остатки космической пушки уничтожили.

Предсказание подводных лабораторий и водорослевых плантаций

Герои Александра Беляева в романе "Подводные земледельцы" (1930) осваивают океаническое дно, живя в подводной долине. "Акваземледельцы" возводят подводные строения и выращивают морскую капусту, а их специальные костюмы добывают кислород из воды. В романе описывается заплечный буксировщик, увеличивающий скорость передвижения дайверов. В 60-е годы такой аппарат действительно появился, аквалангисты и сегодня используют подобные устройства.

Реализовались и фантазии касательно подводных сооружений: в середине 20 века стартовало экспериментальное строительство домов-лабораторий. Одним из первых реализованных проектов стал "Преконтинент-1" Жака-Ив Кусто, установленный в гавани Марселя. Второй постройкой Кусто стал подводный дом в Красном море.

Подводные лаборатории создавались и в СССР. Но в отличие от сюжета Беляева, люди не проживают в домах-лабораториях постоянно. Это лишь профилактика декомпрессии и место для отдыха водолазов, проводящих много времени в подводном пространстве. В 1970-х годах появились и непосредственно водорослевые плантации, подробно описанные в "Подводных земледельцах". Из-за истощения естественной растительности более 80% полезных водорослей выращиваются сегодня на подводных полях. Подводные растения употребляются в пищу, используются в производстве косметики и являются сырьем для биотоплива.

Социальные сети, банкоматы, наушники и электронные книги

Многое из того, что предсказал известный фантаст Рей Бредбери, сбылось еще при его жизни. В своих произведениях автор предвосхитил появление многих современных устройств. Герои Рэя Брэдбери из романа "451 градус по Фаренгейту" (1953 год) носили радиоприемники-втулки, ставшие прототипом наушников и беспроводной связи. Члены общества футуристов из книги одержимы материальными благами. Их досуг занят огромными плоскими телевизорами во всю стену с объемным изображением, при помощи которых люди общаются между собой.

Писал Брэдбери и о машинах, по всем признакам напоминающих сегодняшние банкоматы. В романе пользователи таких устройств имеют круглосуточный доступ к своим сбережениям. Сюжет "451 градус по Фаренгейту" предрекает запрет и уничтожение печатных книг. Конечно, сегодня литература на бумажных носителях не выживается столь радикально, но постепенно вытесняется электронными книгами и букридерами. Описал Брэдбери и иные технические новшества, призванные, по его глубокому убеждению, следить за человеком: камеры наблюдения и браслет для связи.

Умные часы, робот-уборщик и генная инженерия

Действие повести "Сто лет тому вперед" (1978) Кира Булычева разворачивается в 2082-м. Советский писатель фантазировал, как подростки будущего передвигаются при помощи пружин, закрепляемых на ногах. Сегодня джамперы считаются очень популярными спортивными тренажерами в молодежной среде.

Русские школьники в повести запускают на орбиту спутник, налаживающий канал связи для общения с юными натуралистами из Австралии. На данный момент с этой задачей легко справляется всемирная сеть. Предсказал Булычев и аппараты со снеками, описывая в романе уличные боксы с кнопкой, выдающие лимонад, бутерброды и мороженое. Есть в книге и эпизод с "умными часами" на руке пенсионера в виде широкого браслета с информацией о текущем времени и погоде в электронном виде. Старик, встреченный в будущем героем Булычева Колей, едет на одноколесном транспортном средстве. Сегодня моноколесом уже никого не удивишь. В повести описывается и робот, выполняющий функции пылесоса. Бесшумно перемещающиеся по жилищу пылесосы-уборщики сегодня пользуются широкой популярностью.

Полон туристов и вымышленный Булычевым космопорт. В наше время космический туризм уже не плод воображения, а пусть и дорогостоящее, но реальное путешествие. Спецлаборатории Булычева производят мангодыню и растения с плодами-бубликами, полученными путем скрещивания пшеницы и хлебного дерева. И если выращивать бублики генная инженерия пока не берется, то, к примеру, гибрид томата и картофеля существует.

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О том, какие технологии из научной фантастики стали реальностью в 2017 году, смотрите на видео ниже:



