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Представлен дизайн Windows 7 2020 Edition: фото

11 сентября, 07:15

Часть элементов интерфейса Windows 7 2020 Edition позаимствована у Windows 10, iOS и Android

В начале 2020 года Microsoft официально отказалась от дальнейшей поддержки Windows 7 и закрыла одну из своих лучших операционных систем. По этой причине дальнейшие улучшения этой ОС ждать не стоит. В то же время энтузиасты, которые являются поклонниками Windows 7, решили пофантазировать о том, как бы выглядела "семерка", если бы она вышла в 2020 году.

Как сообщает MyDrivers, дизайнер из Китая представил свое видение того, как бы выглядела Windows 7 2020 Edition. За основу был взят стандартный интерфейс, но с небольшими изменениями в стиле Fluent Design (эффект матового стекла) и плоского дизайна, что делают его более привлекательным и современным.

Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
Windows 7 2020 Edition
Фото: MyDrivers
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Часть элементов художник позаимствовал у Windows 10. Панель быстрых настроек в духе iOS или Android тоже пришлась бы очень кстати. В общем, в таком исполнении Windows 7 явно выглядела бы лучше, если бы у Microsoft было желание продолжать ее поддерживать и дальше.

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Стоит отметить, что несмотря на то, что Windows 7 больше не поддерживается программным гигантом, она остается все еще остается популярной – в мире более 25% компьютеров все еще используют устаревшую операционную систему. Также, Microsoft предлагает платные пакеты обновлений для корпоративного сектора.

Напомним, что ранее Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер. Также ранее была найдена очень редкая версия Windows 8 с нормальным "Пуском".

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Источник: MyDrivers
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