Представлены фото гибкого смартфона Samsung Galaxy F

Издание LetsGoDigital показало, как будет выглядеть гибкий смартфон Samsung

Galaxy F будет стоить 1700 долларов Фото: LetsGoDigital

Samsung подогрела интерес к своим новинкам новой рекламой, на которой был показан смартфон Galaxy F. Однако полностью его рассмотреть не удалось, поскольку Samsung решили не раскрывать полноценный дизайн устройства до презентации.

Ресурс LetsGoDigital создал качественные концепт-рендеры Samsung Galaxy F на основе той информации, которая была получена из видео. Смартфон показали в двух режимах, разложенном и в сложенном, что помогло составить общее представление о будущем флагмане.

У Galaxy F будет два дисплея с тонкими рамками. На рендерах видно, что в смартфоне нет фронтальной камеры и разговорного динамика – это потому, что на рекламном видео их замечено не было. Поэтому пользователи задаются вопросом, где разместят эти элементы инженеры Samsung.

Также был замечен фирменный интерфейс Samsung One UI, который уже начали получать смартфоны Galaxy S9/S9+ и Galaxy Note 9.

Согласно инсайдам, Galaxy F будет оснащен гибким дисплеем Infinity Flex с соотношением сторон 4.2:3 и разрешением 1536x2152 пикселей. В сложенном состоянии экран смартфон будет меньше, как и разрешение — 1960x840 пикселей. Устройство получит новый процессор Exynos или Qualcomm и, вероятно, до 10 ГБ ОЗУ.

Samsung планирует выпустить не менее 1 миллиона таких смартфонов с ценником 1700 долларов. Galaxy F должны показать вместе с Galaxy S10 в Сан-Франциско 20 февраля.

Зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Напомним, что ранее эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов зимы. А производитель обещает, что смартфоны Samsung получат терабайт внутренней памяти.

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