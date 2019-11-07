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Прелесть небес: NASA показала великолепие неба южного полушария

NASA также выпустила видео с процессом составления мозаики южного полушария

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:50
Космическая мозаика состоит из 208 снимков
Космическая мозаика состоит из 208 снимков
Фото: Unsplash

Охотник за экзопланетами космический аппарат NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сделал очередное завораживающее фото Вселенной. Правда, это не одно фото, а серия снимков, скомпонованных в одну гигантскую панораму неба южного полушария с потрясающим видом на Млечный Путь – именно в южном полушарии его видно лучше всего.

Смотрите также в сюжете о том, как NASA сняли на видео солнечный ветер:

Космическая мозаика состоит из 208 снимков, сделанных за первый год работы TESS с мая 2018 года по июль 2019 года. Космический аппарат навел свои четыре камеры на 13 различных участка южного неба и почти месяц наблюдал за каждым из них. Об этом сообщает официальный сайт NASA.

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Можно сказать, что вселенская панорама была составлена, как побочный результат наблюдения за космосом. TESS, всматриваясь в несколько точек на протяжении года, ищет затемнения далеких звезд, что является первым признаком наличия у них планет. Когда экзопланета проходит по диску звезды, светимость ее тускнеет.

Панорама южного полушария, которую запечатлел TESS
Панорама южного полушария, которую запечатлел TESS
Фото: NASA

NASA дополнительно выпустила видео, которое показывает, каким образом составлялась мозаика южного полушария. На видео можно увидеть некоторые известные объекты космоса, вроде Большого Магелланового Облака, Туманности Уголь, Звезды Альфа Центавра и Сириуса – самой яркой звезды на ночном небе.

Видео также показывает расположение экзопланет, подтвержденных наблюдениями TESS. Есть также множество кандидатов в экзопланеты – ученые до сих пор изучают полученные данные от космического аппарата, чтобы подтвердить их наличие.

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В настоящее время TESS сфокусирован на съемке северного полушария, где астрономы ожидают найти еще много потенциальных экзопланет. TESS в очередной раз доказывает нам, что наша Солнечная система – не единственное место в необъятной Вселенной. Есть миллиарды других планет, вращающихся вокруг далеких звезд, на некоторых из которых, вероятно, есть жизнь.

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса. Также недавно астрономы во Вселенной запечатлели самый удивительный объект.

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Источник: CNET
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