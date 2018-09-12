Презентация Apple 2018 iPhone XS и iPhone X Max: текстовая онлайн-трансляция

Что ожидают пользователи от нового модельного ряда iPhone: дизайн, огромный 6,5-дюйомвый дисплей, iOS 12, две SIM-карты и улучшенный Face ID

Презентация новых iPhone X 2018 от Apple. Фото: Ameba News

Ежегодная презентация Apple приковывает внимание миллионов пользователей, поскольку это едва ли не главное событие в ИТ индустрии. Фанаты и ценители продукции Apple с нетерпением ждут увидеть новые смартфоны iPhone XS, iPhone 9 и iPhone XS Max.

До начала презентации, которая состоится 12 сентября в 20:00 по киевскому времени, в сети ширится огромное количество слухов, которые будут развеяны лишь самим главой Apple через несколько часов в театре Стива Джобса.

Segodnya.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию презентации Apple 2018 и новых iPhone XS, iPhone XC и iPhone XS Max.

Перед началом презентации мы решили собрать все слухи, касательно новых iPhone и прочих новинок от Apple.

Дизайн в стиле iPhone X

Безрамочный дизайн всех iPhone 2018 Фото: BGR.com

Безрамочный дисплей iPhone X настолько понравился потребителям, что Apple, вероятно, переведет на новый дизайн все новые смартфоны. По слухам, новые смартфоны iPhone XS, iPhone XC и iPhone XS Max лишатся знаменитой кнопки Home, которая на протяжении 11 лет была отличительной особенностью этих устройств.

Более того, даже самый "бюджетный" iPhone XC, который ранее назывался iPhone 9, будет выглядеть, как iPhone X, но с дисплеем 6,1 дюйма. Правда стоить такой "iPhone для бедных" будет недешево, по слухам Apple выставит ценник в 849 долларов.

Отказ от цифр

Новые Apple iPhone будут наименоваться римскими цифрами Фото: BGR.com

Раньше Apple использовали обозначение своих смартфонов цифрами – устоявшийся удачный маркетинговый ход. Но в прошлом году компания впервые сменила традицию, назвав юбилейный смартфон iPhone X. Причем большая часть пользователей восприняла наименование не как римскую "десятку", а как латинскую букву Х ("икс").

Скорее всего Apple перейдет на буквенное обозначение всех последующих моделей, меняя названия смартфонов: iPhone XS, iPhone XC и iPhone XS Max, которые будут более точно отображать внешний вид.

Возвращение золотого цвета

iPhone X 2018 получит золотистый цвет Фото: BGR.com

Появившийся в продаже iPhone X обладал лишь двумя вариантами расцветки – черной и белой. По слухам, стандартным расцветкам добавится "золотая" версия, которая ранее встречалась только в кнопочных версиях iPhone. Бюджетная модель iPhone XC получит больший спектр расцветок корпуса: красный, синий, серый, белый и оранжевый.

Что касается материалов корпуса, то две флагманские модели будут собраны из стекла и стали, а в базовой модели будет использоваться алюминий.

Экраны

Экраны у iPhone X 2018 будут увеличены до 6,5 дюймов Фото: iXBT.com

По слухам, диагональ экрана iPhone XS составит 5,8 дюймов, iPhone Xs Max — 6,5 дюйма. Обе OLED панели производит компания LG. В iPhone XC будет использоваться обычная IPS матрица диагональю 6,1 дюйма.

Аппаратная начинка

Все Apple iPhone X 2018 получат по процессору A12 Фото: DroidLime

Внутри iPhone XS и iPhone XS Max будет использоваться процессор A12 с 4 гигабайтами оперативной памяти. При этом емкость внутреннего накопителя расширится до 512 МБ. Что касается сканера отпечатков пальцев, то этой передовой технологии iPhone лишится, вместо этого Apple сосредоточилась на улучшении лицевого сканера Face ID.

Базовая модель iPhone XC тоже будет работать на процессоре A12, но обладать будет 3ГБ ОЗУ и 64 или 256 ГБ флэш-накопителя. Более того, бюджетный XC получит обычную фотокамеру с одним фотосенсором, в отличие от старших моделей, где будут в наличии двойные фотокамеры.

DUAL SIM

Apple iPhone с DUAL SIM модулем будет доступен в нескольких регионах мира Фото: iGeeksBlog.com

Впервые в истории Apple внедрит дополнительный слот для SIM-карты. Однако модели с таким модулем появятся лишь в некоторых регионах: Китае, Индии и ряде европейских стран. Еще один важный слух —iPhone будут оснащены модемами производства Intel, а не Qualcomm.

Что касается комплектации, то Apple изъяла удобный переходник 3,5 мм на Lightning – его придется покупать за отдельную плату.

iPad Pro

Apple iPad Pro X 2018 получит безрамочный экран Фото: idevice.ro

Apple давно не обновляла свои планшеты, поэтому пользователи надеются увидеть улучшенный iPad Pro, который получить полностью безрамочный дизайн. Модельный ряд пополнят две модели: 11- и 12,9-дюймовые устройства. Также там будут датчики Face ID, а накопители появятся вплоть до одного терабайта.

Apple Watch четвертого поколения

Apple Watch 4 получит увеличенный экран Фото: Wareable

Часть презентации Apple коснется часов Apple Watch. Новый гаджет получит более тонкие рамки дисплей, что позволит увеличить диагональ экрана на 15%. Естественно, новая модель будет построена на основе чипов S4 и W3, а цена не изменится.

One More Thing

One more thing Фото: Apple

Apple вернулась к традиции добавлять приятный сюрприз в конце презентации, который звучит как "One More thing". Что это может быть, даже эксперты не могут сказать – тайна слишком хорошо охраняется и будет рассекречена лишь в конце мероприятия.

Напомним, что ранее эксперты огорчили пользователей предсказанием, что Apple iPhone X 2018 лишится передовой технологии.