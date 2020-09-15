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Apple Event без iPhone 12: что покажут на презентации 15 сентября

Сегодня, 07:32

Apple Watch, iPad Air, HomePod и другие сюрпризы, которые могут показать на сегодняшней презентации

Сегодня вечером, 15 сентября, в 20:00 по киевскому времени состоится презентация новинок Apple Event. Компания традиционно держит в секрете то, что будет показано на мероприятии, которое этой осенью состоится без "живой" аудитории и пройдет в онлайновом формате из-за непрекращающейся пандемии коронавируса. Посмотреть главное событие года от Apple можно на Сегодня.Lifestyle.

Сентябрьская презентация Apple, которая состоится под слоганом Time Flies ("Время летит"), призвана показать несколько важных продуктов. Но, как сообщает журналист из Bloomberg и издание MyDrivers, осеннее событие от Apple будет не похожим на прошлые презентации компании. В первую очередь потому, что оно, вероятно, пройдет без показа iPhone 12, потому что он "не готов". Конечно, это слухи, но от весьма достоверных источников.

Уже более 10 лет Apple проводит "особое мероприятие" в сентябре, начиная свой сезон c представления новых устройств как раз в аккурат к наступлению важнейшего сезона праздничных покупок. Каждый раз сентябрь удивляет нас новейшим модельным рядом iPhone. Но с годами в портфолио компании начало появляться все больше категорий товаров, таких как смарт-часы, беспроводные наушники, планшеты и умные колонки.

Однако пандемия коронавируса во всем мире серьезно ударила по бизнесу многих компаний, которые ощутили серьезные проблемы с логистикой, линиями сборки и сокращением штата. Многие вынуждены были скорректировать свои планы в связи с карантином. Такая участь не обошла стороной Apple. Руководство Apple уже предупредило о том, что летом у них случился сбой с поставками оборудования для iPhone 12, из-за чего анонс смартфонов был отложен до октября 2020 года, а выпуск вовсе отложен ближе к зиме. Эта информация была представлена в последнем отчете компании о прибылях и убытках.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Тем не менее Apple не отменяет традиционное сентябрьское мероприятие. Событие вряд ли будет сосредоточено вокруг новых iPhone 12. Но у компании есть и другие продукты, на которые стоит обратить внимание.

Apple Watch Series 6

Apple Watch
Apple Watch
Фото: Unsplash

Судя по слогану "Время летит", основная часть презентации будет посвящена анонсу новой модели смарт-часов. В этом году Apple успела разработать следующее поколение Apple Watch без опоздания. Ожидается, что в Apple Watch Series 6 будет улучшенный ЭКГ-датчик, мониторинг содержания кислорода в крови, а также отслеживание уровня стресса. Кроме того, часы выйдут в новом цвете, а время их автономной работы незначительно увеличится.

Apple Watch SE

Apple Watch SE
Apple Watch SE
Фото: Unsplash

По слухам, Apple также может представить более доступную модель смарт-часов Apple Watch, которая станет заменой Series 3 и получит классический дизайн с некоторыми возможностями от Series 5. Одновременно с выпуском гаджета из продажи уберут устаревшие модели Series 3 и Series 4.

iPad Air 4

iPad Air
iPad Air
Фото: Unsplash

Последний раз Apple освежала линейку iPad Air более года назад – в марте 2019 года. Поэтому улучшение напрашивалось само собой. Ожидается, что iPad Air 4-го поколения получит дизайн в стиле iPad Pro, экран диагональю 10,8 дюйма, уменьшенный корпус за счет сокращения размера рамки, сканер Face ID, процессор A13 Bionic и порт USB Type-C.

AirPods Studio

AirPods Studio
AirPods Studio
Фото: Unsplash

Еще одной новинкой Apple могут стать полноразмерные беспроводные наушники, выпущенные под собственным брендом компании вместо Beats. Наушники под названием AirPods Studio получат часть функций модели Pro – быстрое сопряжение с источником звука, активное шумоподавление, сквозное прохождение звука с возможностью не снимать их во время разговора с другими людьми.

Apple One

Apple One
Apple One

Apple объявит о запуске подписки Apple One, упоминание которой было недавно найдено в приложении Apple Music на Android. Apple One может включать в себя подписку на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и Apple News+, а также дополнительное место в облаке iCloud.

Apple TV mini

Apple TV
Apple TV
Фото: Unsplash

Теперь, когда у Apple есть служба подписки TV+, а вскоре Apple One, как насчет более компактного и более дешевого Apple TV? Если Apple хочет охватить массы, то ей необходимо массовое и доступное устройство для трансляции контента на телевизоры. По слухам, компания готова выпустить компактный девайс Apple TV mini, который будет стоит в разы меньше обычного Apple TV, но будет обладать таким же функционалом, как у "старшего брата".

AirPower

AirPower
AirPower
Фото: The Verge

В 2020 году внезапно оказалось, что позорно забытый гаджет AirPower все же будет представлен Apple. Три года назад после анонса беспроводной зарядки AirPower Apple внезапно прекратила ее показывать и говорить о ней, поскольку при разработке компания столкнулась с некоторыми трудностями. По задумке, устройство должно было одновременно заряжать iPhone и AirPods по беспроводной сети, но не сложилось. По-видимому, спустя три года все недостатки проекта были устранены и гаджет вновь будет презентован и даже появится в продаже.

HomePod и HomePod mini

HomePod
HomePod
Фото: The Verge

Apple, вероятно, также готовится к выпуску нового поколения "умных колонок" HomePod и, возможно, HomePod mini. Последнее, вероятно, является выдачей желаемого за действительное, но такой шаг, по-видимому, поможет Apple получить долю рынка в области интеллектуальных динамиков.

ARM MacBook

MacBook
MacBook
Фото: Unsplash

На летней презентации для разработчиков Apple сделала громкое заявление, что отказывается от процессоров Intel и переходит на чипы собственного производства на базе архитектуры ARM. Причем первая модель на таком процессоре появится в начале 2021 года – это будут 12-дюймовый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro на чипе A14z Bionic. Их, вероятно, Apple покажет 15 сентября или в октябре вместе с iPhone 12.

iPhone 12

Ожидается, что на мероприятии 15 сентября не будут представлены новые телефоны Apple. Однако стоит напомнить, какие смартфоны компания выпустит на следующей презентации в октябре. Главное нововведение – поддержка сетей пятого поколения 5G. Всего в модельном ряде iPhone 12 будет четыре смартфона: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone Pro Max. Предполагается, что все модели будут поставляться с OLED-матрицами, а премиальный iPhone 12 Pro Max будет обладать самым совершенным экраном Super Retina XDR.

Apple iPhone 12 выпустят в октябре 2020 года
Apple iPhone 12 выпустят в октябре 2020 года
Фото: Digital Trends

Минимальный объем памяти теперь составит 128 ГБ, но на цене это особо не отразится. Что касается фотокамер, то тут все закономерно: iPhone 12 и iPhone 12 Max получат по сдвоенной камере, а у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут камеры с тремя объективами и датчиком LIDAR – последний разместится в нижнем маленьком отверстии.

Помимо этого, подтверждена однокристальная платформа Apple A14 и защита от внешних воздействий в соответствии со степенью IP68. Были также улучшены параметры автономности – iPhone 12 Pro Max будет работать на 2 часа дольше, чем предшественник.

Напомним, что ранее Apple прекращает выпускать популярные модели iPhone. В то же время Apple собирается покончить с iPhone XR – найдена достойная замена.

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Источник: The Verge
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