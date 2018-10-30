Презентация Apple: какие новинки покажут 30 октября
Мероприятие начнется в 16:00 по киевскому времени
Сегодня вечером 30 октября в Бруклинской музыкальной академии компания Apple проведет очередную презентацию своих новинок. Показ гаджетов пройдет под лозунгом There’s more in the making ("Есть еще кое-что в разработке").
Точных данных о том, что Apple покажет, нет, поскольку все тайны держатся в секрете до самой презентации. Но эксперты и различного рода утечки информации помогли составить общую картину предстоящего мероприятия. Мы решили вспомнить все слухи о новых продуктах Apple.
iPad Pro с Face ID
Весьма вероятно, что вечером Apple покажет улучшенный iPad Pro без физической кнопки Home, что сделает его похожим на iPhone X или iPhone XS. Как утверждают источники, планшет получит тонкие рамки вокруг Liquid 11-дюймового Retina-дисплея, разъем USB Type-C с поддержкой вывода 4K-видео на телевизор, обновленный Smart Connector и топовый процессор A12 Bionic.
iPad mini 5
Компактный iPad mini тоже получит обновление. 5-е поколение получит прошлогодний процессор A11 Bionic, Retina IPS-дисплей и основную камеру от iPhone 8. Предполагаемый ценник составит 450 долларов.
Mac mini
Компактный десктоп Mac mini не обновляется уже 4 года и давно напрашивался на улучшения. По слухам, он получит процессор Intel Core 8-поколения, более 16 гигабайт оперативной памяти и обновленный корпус и хорошим охлаждением, поскольку предыдущая модель страдала от перегревов.
Новый MacBook Air Retina
Обновленный MacBook Air Retina получит 13,3-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и прошлогодний процессор Intel Kaby Lake-R, выполненный по 14-нанометровому технологическому процессу.
AirPods и AirPower
Представленная в прошлом году беспроводная зарядка AirPower должна начать продаваться до конца этого года, считают некоторые аналитики. Об этом компания может объявить на презентации.
Обновленные AirPods получат кейс с беспроводной зарядкой, чип Apple W3, увеличенное время автономной работы, улучшенное звучание и дальность действия. Стоимость окажется на уровне оригинальной версии, которая исчезнет из продаж.
iMac и MacBook 2018
Ожидается, что Apple выкатит и минорные обновления моноблока iMac и 12-дюймового MacBook. Они получат современные характеристики, включая процессоры Intel Core 8-го поколения, и новый цвет корпуса. Кроме того, MacBook получит клавиатуру с резиновой прокладкой, защищающей ее от залипания и излишнего скапливания грязи.
Мероприятие начнется в 16:00 по киевскому времени и будет транслироваться на сайте, YouTube-канале и в твиттере Apple.
Напомним, что ранее мы рассказывали, как установить MacOS Mojave, которую выпустила Apple. В свою очередь Тим Кук в прямом эфире объяснил заоблачные цены iPhone.