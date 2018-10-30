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Презентация Apple: какие новинки покажут 30 октября

Мероприятие начнется в 16:00 по киевскому времени

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:36
Тим Кук готовится показать новые iPad и iMac. Фото: Business Insider
Тим Кук готовится показать новые iPad и iMac. Фото: Business Insider

Сегодня вечером 30 октября в Бруклинской музыкальной академии компания Apple проведет очередную презентацию своих новинок. Показ гаджетов пройдет под лозунгом There’s more in the making ("Есть еще кое-что в разработке").

Точных данных о том, что Apple покажет, нет, поскольку все тайны держатся в секрете до самой презентации. Но эксперты и различного рода утечки информации помогли составить общую картину предстоящего мероприятия. Мы решили вспомнить все слухи о новых продуктах Apple.

iPad Pro с Face ID

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Apple iPad Pro Face ID
Фото: TechShout

Весьма вероятно, что вечером Apple покажет улучшенный iPad Pro без физической кнопки Home, что сделает его похожим на iPhone X или iPhone XS. Как утверждают источники, планшет получит тонкие рамки вокруг Liquid 11-дюймового Retina-дисплея, разъем USB Type-C с поддержкой вывода 4K-видео на телевизор, обновленный Smart Connector и топовый процессор A12 Bionic.

iPad mini 5

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iPad mini 5
Фото: Phone Arena

Компактный iPad mini тоже получит обновление. 5-е поколение получит прошлогодний процессор A11 Bionic, Retina IPS-дисплей и основную камеру от iPhone 8. Предполагаемый ценник составит 450 долларов.

Mac mini

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Mac mini
Фото: engadget.com

Компактный десктоп Mac mini не обновляется уже 4 года и давно напрашивался на улучшения. По слухам, он получит процессор Intel Core 8-поколения, более 16 гигабайт оперативной памяти и обновленный корпус и хорошим охлаждением, поскольку предыдущая модель страдала от перегревов.

Новый MacBook Air Retina

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Новый MacBook Air Retina
Фото: iGuides

Обновленный MacBook Air Retina получит 13,3-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей, 8 или 16 ГБ оперативной памяти и прошлогодний процессор Intel Kaby Lake-R, выполненный по 14-нанометровому технологическому процессу.

AirPods и AirPower

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AirPods и зарядка AirPower
Фото: Apple

Представленная в прошлом году беспроводная зарядка AirPower должна начать продаваться до конца этого года, считают некоторые аналитики. Об этом компания может объявить на презентации.

Обновленные AirPods получат кейс с беспроводной зарядкой, чип Apple W3, увеличенное время автономной работы, улучшенное звучание и дальность действия. Стоимость окажется на уровне оригинальной версии, которая исчезнет из продаж.

iMac и MacBook 2018

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Новые iMac 2018
Фото: Apple

Ожидается, что Apple выкатит и минорные обновления моноблока iMac и 12-дюймового MacBook. Они получат современные характеристики, включая процессоры Intel Core 8-го поколения, и новый цвет корпуса. Кроме того, MacBook получит клавиатуру с резиновой прокладкой, защищающей ее от залипания и излишнего скапливания грязи.

Мероприятие начнется в 16:00 по киевскому времени и будет транслироваться на сайте, YouTube-канале и в твиттере Apple.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как установить MacOS Mojave, которую выпустила Apple. В свою очередь Тим Кук в прямом эфире объяснил заоблачные цены iPhone

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Источник: iguides.ru
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