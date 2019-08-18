Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

Дата презентации оказалась нанесена на пиктограмму календаря в бета-версии iOS 13

Дата презентации iPhone 11 назначена на 10 сентября Фото: BGR

В самой свежей бета-версии мобильной операционной системы iOS 13, которая доступна для разработчиков, обнаружен намек на дату проведения презентации смартфонов iPhone 11.

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На одной из пиктограмм указано 10 число месяца, вторник – этот день совпадает с сентябрем. Таким образом, наблюдатели сделали вывод, что презентация новых iPhone, вероятнее всего, состоится уже 10 сентября.

На одной из пиктограмм указано 10 число, вторник Фото: 3dnews

Ожидается, что в текущем году Apple анонсирует три модели iPhone, но уже с новыми названиями. Если верить слухам, преемником аппарата iPhone XR станет iPhone 11. Новая версия смартфона iPhone XS будет называться iPhone 11 Pro, а iPhone XS Max получит название iPhone 11 Pro Max.

Бета-версия мобильной операционной системы iOS 13 Фото: 3dnews

Два из готовящихся аппаратов получат дисплей OLED, третий — экран LCD. Устройствам приписывают наличие многомодульной основной камеры. Сама компания Apple эти данные, разумеется, не подтверждает.

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Согласно данным International Data Corporation (IDC), Apple сейчас находится на третьем месте в списке ведущих поставщиков смартфонов, уступая лидерство Samsung и Huawei. Во втором квартале текущего года компания реализовала 33,8 млн аппаратов, заняв 10,1 % мирового рынка.

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