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Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

Дата презентации оказалась нанесена на пиктограмму календаря в бета-версии iOS 13

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05
Дата презентации iPhone 11 назначена на 10 сентября
Дата презентации iPhone 11 назначена на 10 сентября
Фото: BGR

В самой свежей бета-версии мобильной операционной системы iOS 13, которая доступна для разработчиков, обнаружен намек на дату проведения презентации смартфонов iPhone 11.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

На одной из пиктограмм указано 10 число месяца, вторник – этот день совпадает с сентябрем. Таким образом, наблюдатели сделали вывод, что презентация новых iPhone, вероятнее всего, состоится уже 10 сентября.

На одной из пиктограмм указано 10 число, вторник
На одной из пиктограмм указано 10 число, вторник
Фото: 3dnews

Ожидается, что в текущем году Apple анонсирует три модели iPhone, но уже с новыми названиями. Если верить слухам, преемником аппарата iPhone XR станет iPhone 11. Новая версия смартфона iPhone XS будет называться iPhone 11 Pro, а iPhone XS Max получит название iPhone 11 Pro Max.

Бета-версия мобильной операционной системы iOS 13
Бета-версия мобильной операционной системы iOS 13
Фото: 3dnews

Два из готовящихся аппаратов получат дисплей OLED, третий — экран LCD. Устройствам приписывают наличие многомодульной основной камеры. Сама компания Apple эти данные, разумеется, не подтверждает.

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Согласно данным International Data Corporation (IDC), Apple сейчас находится на третьем месте в списке ведущих поставщиков смартфонов, уступая лидерство Samsung и Huawei. Во втором квартале текущего года компания реализовала 33,8 млн аппаратов, заняв 10,1 % мирового рынка.

Напомним, что ранее мы развеивали ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone. А недавно эксперты навали лучшие смартфоны для мобильного интернета.

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Источник: 3dnews
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