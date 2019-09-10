Презентация iPhone 11: текстовая онлайн-трансляция

Презентация iPhone 11 стартует в 20:00 по киевскому времени

Презентация iPhone 11 начнется в 20:00 по киевскому времени (10:00 по тихоокеанскому времени), на которой Тим Кук со своей командой покажет миру новые смартфоны в линейке iPhone. На прошлой неделе Apple разослала приглашения некоторым представителям СМИ. На приглашении изображен логотип Apple, состоящий из пяти ярких цветов, который напоминает старый шестицветный логотип, который Apple использовала много лет назад.

Тройной фотомодуль iPhone 11 Фото: Bloomberg

Ожидается, что Apple объявит о трех новых моделях телефонов, заменив iPhone XS, XS Max и XR на iPhone 11, 11 Pro и 11R. Новинки, судя по последним утечкам, получат новые фотокамеры и боле быстрый процессор A13.

Когда выйдет iPhone 11? Ответ на этот вопрос можно увидеть в предыдущих смартфонах компании, которые поступали в продажу спустя 10 дней после презентации. Таким образом весь новый модельный ряд iPhone 11 появится на прилавках фирменных магазинов Apple 20 сентября. Цена iPhone 11, по заявлениям The Verge, будет стартовать от 749 долларов за самую доступную модель iPhone 11R и доходить до 1199 долларов за максимально укомплектованный iPhone 11 Pro с 512 ГБ памяти.

В то же время, аналитики из CNET предполагают, что невыпущенный iPhone 11 будет разочарованием и не привлечет покупателей, на которых Apple надеется. Все дело в том, что согласно последним данным кроме как фотокамерой и процессором новинки ничем удивить публику не смогут, а действительно новый и революционный смартфон появится в 2020 году вместе с 5G модемом.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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