Презентация PlayStation 5: Sony собирается озвучить цены и дату продаж

Ожидается, что японская компания вечером 16 сентября раскроет стоимость и конкретную дату начала продаж PlayStation 5

Вечером 16 сентября компания Sony проведет очередную грандиозную онлайн-презентацию, посвященную своей грядущей консоли следующего поколения PlayStation 5. Мероприятие запланировано на 23:00 по киевскому времени и ориентировано на 40 минут.

Несмотря на то, что внешний вид игровой приставки нового поколения Sony показала на летней презентации вместе с впечатляющим набором видеоигр, в этот раз поклонники PlayStation 5 ожидают узнать ее цену и дату поступления в продажу.

Конкурент в лице Microsoft в начале сентября раскрыл стоимость своей Xbox Series X за 499 долларов, а также представил скандально дешевую версию Xbox Series S за 299 долларов. Обе выйдут 10 ноября. После такого внезапного срыва покровов от Microsoft, Sony сразу анонсировала свое следующее мероприятие, чтобы раскрыть все свои секреты.

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Ожидается, что японская компания сегодня вечером наконец раскроет стоимость и конкретную дату начала продаж PlayStation 5, которые все это время были засекречены. Согласно свежим утечкам, Sony установит конкурентную цену на свою PS5: цифровая версия без оптического Blu-Ray привода может стоить 399 долларов, а полноценная версия с приводом — 499 долларов. Выход консолей Sony, согласно последним слухам, состоится во второй половине ноября, возможно, 20 числа – на 10 дней позже Microsoft.

PlayStation 5 Фото: PlayStation

Сама Sony не заявила, что будет показано на мероприятии 16 сентября. Пресс-релиз гласит, что будут продемонстрированы новые игры, которые будут доступны на старте продаж PlayStation 5, а также несколько проектов, которые выйдут в течение первых двух лет. Вероятно, Sony также раскроет несколько важных особенностей игровой консоли, вроде ее операционной системы, новых уникальных возможностей для игр, а также уточнит вопрос по обратной совместимости с предыдущим поколением PS4, PS3, PS2 и PSOne.

PlayStation 5 Фото: 3dnews

Напомним, что ранее Sony открыла предзаказ на PlayStation 5, но лишь для "избранных". В то же время Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля.

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