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Презентация проектов финалистами Make It Smart в Берлине: что отметили эксперты

"Сегодня" рассказывают о том, как студенты ведущих украинских вузов ищут технологичные решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

Участники проекта Make It Smart

Участники проекта Make It Smart продолжают путешествовать по Европе в поисках технологических решений для городов, в которых проживают. Кроме того, что студенты украинских вузов знакомятся с европейскими big city и их инновационными технологиями, они также презентуют собственные smart-проекты. Команды уже представили свои стартапы в Варшаве, где специалисты отметили креативность идей, а также серьезную подготовку участников. Теперь украинские студенты покоряют Берлин.

После знакомства с городом прогресса и возможностей, на следующий день команды отправились в отель California для защиты своих проектов перед экспертами Берлина. На конференции участники получили ведущие рекомендации по тому, что нужно изменить и доработать в проектах.

Команда Запорожской политехники

Напомним, команда Днепровской политехники представляет проект EasySort – это мотивирующее мобильное приложение для сортировки мусора. Приложение фиксирует, как пользователь сортирует отходы, а взамен – получает бонусы, которые можно обменять на товары или услуги.

Студенты Запорожской политехники покоряют европейские big city c проектом ДвижПариж по использованию пьезоэлементов (кристаллов, которые при сжатии вырабатывают электричество – ред.) при благоустройстве социальных зданий и общественных пространств, где собирается много людей.

Представители Львовской политехники презентуют проект Smart Valve – это автоматическая система регулирования распределения тепла в жилых домах, которая позволит решить проблему, когда во время отопительного сезона в одних квартирах слишком жарко, а в других – холодно.

Участники проекта Make It Smart презентовали свои проекты в Берлине

Эксперты конференции в Берлине:

Елена Айнгорн – преподаватель Берлинского технического университета, работает со стартапами в Германии;

Алексей Варивода – знает все, чем живет Берлин;

Артем Пай – представитель бизнеса в Германии.

Елена Айнгорн Фото: Facebook Алексей Варивода Фото: Facebook Артем Пай Фото: Facebook 1/3

"Утром было несколько встреч с интересными людьми, такими как Елена Айнгорн, которая поделилась опытом ведения стартапов и рассказала нам о своих сегодняшних проектах. Среди них – роботизированный ресторан, продажа университетских курсов по всему миру компаниям и простым людям, которые хотят повысить свою квалификацию по определенным предметам", – рассказали студенты Львовской политехники.

Сама конференция проходила в приятной атмосфере, а участники команд почувствовали себя начинающими бизнесменами, которые вот-вот дадут своей идее "выход в свет" и сделают жизнь других лучше.

"За дружеской атмосферой мы плодотворно поработали и получили много опытных советов. Основной из них – не забывать применять различные инновационные подходы к решению проблем, которые возникли при усовершенствовании нашего проекта EasySort", – отметила участница команды Днепровской политехники Елизавета Нор.

Елизавета Нор, команда Днепровской политехники

А вот команде Запорожской политехники пришлось в тот же вечер доработать проект.

"Прослушав и просмотрев нашу презентацию (проект ДвижПариж – ред.), специалисты поставили нам оценку "5" из "10", как мне показалось. Проект, по их мнению, не доработан в двух моментах – экономическом и энергосберегательном", – поделился эмоциями Артем Савенко, студент Запорожской политехники.

"Конференция прошла удачно. Мы осознали, что у нас есть некоторые дефекты в проекте и изменили их вечером", – добавил Тимур Фарзаев, также участник команды Запорожской политехники.

Make It Smart: Студенты Запорожской и Днепровской политехники в Берлине

Команда Львовской политехники также получила ряд замечаний со стороны специалистов Берлина.

"В нашем проекте Smart Valve, по словам экспертов, нужно обратить внимание на техническую часть, ведь люди не поймут, как это работает. Но основной проблемой проекта эксперты отметили прибыль – как мы будем ее получать. Именно над этим нам стоит усердно поработать далее", – рассказал Вадим Кшановский, студент Львовской политехники.

Команда Львовской политехники

Таким образом, теперь участники конкурса Make It Smart имеют огромный фундамент идей, мнений и пожеланий, чтобы доработать свои проекты и все-таки попытаться внедрить их в украинских городах, чтобы сделать жизнь украинцев комфортнее.

Советы экспертов, которые получили финалисты Make It Smart в Берлине:

Никогда не сдаваться и гореть своей идеей;

Верить в свои желания и цели, прикладывая усилия и не тратя время впустую;

Бизнес – это нелегкий вид деятельности, так как нужно всегда понимать, что ты хочешь, для кого делаешь свой продукт, как на этом заработать, долго ли будет твоя идея оставаться актуальной.

Куда отправятся финалисты конкурса Make It Smart далее и что их ожидает на пути к своим целям, читайте уже в следующем материале.

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

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