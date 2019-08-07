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Презентация Samsung Galaxy Note 10: онлайн-трансляция

Samsung запустила онлайн-трансляцию своего мероприятия Unpacked, посвященного презентации смартфонов Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:12

Сегодня, 7 августа, компания Samsung представит сразу несколько новых топовых смартфонов. В 23:00 по киевскому времени в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked будут презентованы модели Samsung Galaxy Note 10 и Samsung Galaxy Note 10 Plus. Также по слухам, южнокорейский производитель заново анонсирует запоздалый Samsung Galaxy Fold – гибкий "смартфон будущего", выпуск которого был отложен из-за проблем в конструкции, но теперь новинка готова покорить мировой рынок. Посмотреть презентацию можно онлайн на сайте Samsung а также на YouTube-канале южнокорейского производителя.

Смотрите также в сюжете о том, как в мире появилась зависимость от смартфонов:

Samsung оставалась молчаливой почти до самой презентации Galaxy Note 10, поэтому утечек информации по большей части удалось избежать. Лишь на выходных YouYube-каналу Mobile Fun было разрешено немного приоткрыть завесу тайн внешнего вида смартфонов – они сделали поверхностный обзор смартфонов, но подробные технические характеристики не разглашались.

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Таким образом была подтверждена информация касательно двух моделей фаблетов Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus с 6,3-дюймовым и 6,8-дюймовым дисплеями соответственно. Отличаться они также будут фотокамерами (с вертикальным расположением), емкостью аккумулятора и стоимостью. Дата, когда смартфон начнет поставляться в розничные сети, пока не раскрывается – все узнаем на презентации, однако предзаказ уже открыт.

Что касается производительности, то обе модели получат процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, а также Exynos 9825 – оба чипа являются улучшенными моделями Snapdragon 855 и Exynos 9820, а значит новинки будут быстрее оригинальных моделей Galaxy S10. Объем оперативной памяти составит 8-10 ГБ, а внутренний накопитель будет расширен до внушительных 2 ТБ – последний ожидается только в самой дорогой модели с 5G.

Последние изображения от WinFuture, предполагают, что Samsung может запустить смартфон в четырех цветах: Aura Glow, Aura White, Aura Black и Yoghurt Pink. Первые три цвета будут приглушенными, а последний будет наоборот пестрым и выделяться на фоне остальных.

Слухи о цене были довольно редкими, однако недавняя утечка предполагает, что Samsung выпустит Note 10 по той же цене, что и Note 9, а модель Plus, как премиальная, будет немного дороже. Согласно инсайдерской информации, стоимость новинки составит 999 долларов за обычный Note 10, а Plus обойдется покупателям в 1199 долларов.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность. Также ранее был слух о том, что Samsung откажется от названия Galaxy Note 10.

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