Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Презентация Samsung Galaxy S20: цена, характеристики и фото смартфонов

Samsung на Galaxy Unpacked 2020 представила флагманские смартфоны Galaxy S20 Plus и Ultra со 100-кратным зумом, 8K видео и 120 ГЦ экранами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:19
Samsung Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked 2020
Samsung Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked 2020
Фото: The Verge

11 февраля Samsung на специальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020 наряду с гибким Galaxy Z Flip представила новейшую линейку флагманских телефонов под названием Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Утечки относительно названия были правдивыми – Samsung не стала использовать название S11, а перескочила сразу на S20. Все смартфоны обладают передовым аппаратным оснащением и получили новые функции: поддержку 5G-сетей у всех трех моделей, экраны с более высокой частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительный процессор, огромные объемы памяти и широкие развлекательные возможности.

Оформившие предварительный заказ с 11 февраля (по 11 марта) пользователи получат новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок. Кроме того, они смогут получить новинку на неделю раньше — выдача заказов будет проводится с 6 марта — и воспользоваться предложением, дающим право оформить беспроцентный кредит на 25 месяцев. В Украине смартфоны появятся в розничной продаже с 12 марта по следующим ценам:

  • 26 999 грн за Galaxy S20 (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Небесный голубой и Красное сияние;
  • 29 999 грн за Galaxy S20+ (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Космический черный и Красное сияние;
  • 37 999 грн за Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) в цветах Космический серый и Космический черный.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. А недавно смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Samsung Galaxy Z Flip: представлен самый дешевый гибкий смартфон-раскладушка Android научился экономить память до 85% революционным методом Apple наказали за замедление iPhone Рассекречен главный козырь PlayStation 5: фото
Galaxy Samsung презентация смартфоны Samsung Galaxy
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
25 самых стильных образов Кейт Миддлтон в 2019 году
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Николай Тищенко прокомментировал развод Владимира Остапчука:...
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Вера Брежнева показала, как отметила день рождения (фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 10:44Fun

Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

Вчера, 09:17Афиша

День рождения Дженнифер Энистон: лучшие роли голливудской красотки

Вчера, 08:41Афиша

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз – СМИ

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность Дженнифер Энистон

10 февраляШоу-бизнес

Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон

10 февраляFun

Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видео

10 февраляWellness

Женская проблема: как избавиться от дискомфорта раз и навсегда

10 февраляТехно

Windows 7 запрещает пользователям выключать компьютер

10 февраляWellness

Как вылечить сухой кашель: народные рецепты

10 февраляFood

Как правильно варить рис в домашних условиях

10 февраляFun

Жило в домашнем аквариуме: на фото показали одно из самых ядовитых существ на планете

10 февраляWellness

Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

10 февраляПсихология

Три знака зодиака, у которых начинается невероятно удачная полоса в жизни

9 февраляШоу-бизнес

Андрей Данилко признался, почему всегда носит кепку

9 февраляШоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что беременна

9 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 9 – 15 февраля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Рецепт воздушных сырников в духовке
Рецепт воздушных сырников в духовке
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Названы три признака, что вы стареете раньше времени
Названы три признака, что вы стареете раньше времени
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Помолодевшее лицо Пугачевой покали крупным планом
Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
Передозировка сахаром: 5 тревожных признаков
Алла Пугачова змінилася до невпізнання: мережа шокована (фото)
Алла Пугачова змінилася до невпізнання: мережа шокована (фото)
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Представляем примеры нескучной плитки на кухне
Представляем примеры нескучной плитки на кухне