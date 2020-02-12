Презентация Samsung Galaxy S20: цена, характеристики и фото смартфонов

Samsung на Galaxy Unpacked 2020 представила флагманские смартфоны Galaxy S20 Plus и Ultra со 100-кратным зумом, 8K видео и 120 ГЦ экранами

Samsung Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 Фото: The Verge

11 февраля Samsung на специальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020 наряду с гибким Galaxy Z Flip представила новейшую линейку флагманских телефонов под названием Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra. Утечки относительно названия были правдивыми – Samsung не стала использовать название S11, а перескочила сразу на S20. Все смартфоны обладают передовым аппаратным оснащением и получили новые функции: поддержку 5G-сетей у всех трех моделей, экраны с более высокой частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительный процессор, огромные объемы памяти и широкие развлекательные возможности.

Оформившие предварительный заказ с 11 февраля (по 11 марта) пользователи получат новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ в подарок. Кроме того, они смогут получить новинку на неделю раньше — выдача заказов будет проводится с 6 марта — и воспользоваться предложением, дающим право оформить беспроцентный кредит на 25 месяцев. В Украине смартфоны появятся в розничной продаже с 12 марта по следующим ценам:

26 999 грн за Galaxy S20 (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Небесный голубой и Красное сияние;

29 999 грн за Galaxy S20+ (8/128 ГБ) в цветах Космический серый, Космический черный и Красное сияние;

37 999 грн за Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) в цветах Космический серый и Космический черный.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. А недавно смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

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