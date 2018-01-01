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При поисках самолета спасатели обнаружили древние затонувшие корабли

Розыск пропавшего самолета продолжается с 8 марта 2014 года  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Корабли были найдены случайно. Фото из открытых источников
Корабли были найдены случайно. Фото из открытых источников

В течение четырех лет продолжаются поиски самолета "Малайзийских авиалиний", летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. На сегодняшний день эти поиски не принесли результатов, однако были найдены предметы, чрезвычайно ценные с исторической точки зрения.

Розыск пропавшего самолета продолжается с 8 марта 2014 года. Было осмотрено более 120 000 квадратных километров дна Индийского океана, где машина, вероятно, потерпела крушение.

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Однако до сих пор самолет не был найден. Австралийское бюро по безопасности транспорта проинформировало о других находках. Спасателям удалось найти остатки неизвестных торговых судов.

Корабли находятся примерно в 2300 километрах от западного побережья Австралии. Расстояние между ними – 36 км. Они лежат на глубине 3700 и 3900 метров. Оба судна хранятся в относительно хорошем состоянии.

О том, как первый российский почтальон-беспилотник потерпел крушение, смотрите на видео ниже:

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Источник: Глобал аналітик

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