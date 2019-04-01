Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

Несколько простых, но действенных розыгрышей, которые одинаково сработают с новичком и профессионалом

Как разыграть пользователя компьютера - несколько способов Фото: Pixabay

В День смеха по традиции обязательно желательно кого-нибудь разыграть. Если вы попали сюда, значит ищете идеи для особых шуток, связанных с компьютерной тематикой. Наверняка у вас есть друг, хорошо разбирающийся в компьютерах, которого хочется разыграть. Или, наоборот, вы сам айтишник, желаете одурачить не особо опытного пользователя компьютера, но идеи исчерпаны. "Сегодня" собрали для вас ТОП-10 компьютерных розыгрышей на 1 апреля. Не волнуйтесь – они все безопасны.

Дисплей "вверх ногами"

Дисплей "вверх ногами" хороший способ разыграть друга Фото: Сегодня

Эта маленькая шутка просто перевернет дисплей "вверх ногами", что для неопытного пользователя будет настоящим шоком.

Для Windows: нажмите Ctrl + Alt + стрелка вниз (та же комбинация со стрелкой вверх перевернет его назад). Если по какой-либо причине это не работает, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе -> выберите "Настройки экрана" и измените ориентацию экрана на "Альбомную перевернутую".

Меняем ориентацию дисплея в Windows 10 Фото: Сегодня

Для Mac: удерживайте Command + Option одновременно, перейдите в "Системные настройки". Перейдите к настройкам дисплея (удерживая при этом две клавиши Command + Option) – должно появиться новое меню под названием "Вращение", где вы можете перевернуть дисплей и сохранить его или отменить.

Настройки ориентации экрана в macOS Фото: Сегодня

Смена указателя мыши

Розыгрыш с курсором Фото: Сегодня

Эта простая шутка заставит вашу "жертву" думать, что компьютер постоянно зависает, хотя на самом деле это не так. Это психологическая шутка, которая вызовет раздражение при виде постоянно занятого курсора мышки.

Как сменить курсор мышки на "занятый" Фото: Сегодня

Для Windows: перейдите в Панель управления -> Мышь -> Указатели и измените обычный курсор в виде стрелки на "кружок".

Перенастройте автозамену слов

Пранк с автозаменой слов Фото: TechSpot

Эта простой, но крайне эффективный способ разыграть друга не только на компьютере, но и на смартфоне. Основной предпосылкой здесь является добавление пользовательской записи в автозамену, чтобы автоматически заменить обычное слово (или пробел) чем-то совершенно другим.

Для Microsoft Word: выберите "Файл" в главном меню -> Параметры -> Правописание -> Параметры автозамены. В левой части напишите слово, которое будет автоматически заменяться на другое.

Настройка автозамены в Word 2016 Фото: Сегодня

Для Mac: Системные настройки -> Клавиатура -> Текст -> Щелкните значок "+" в левом нижнем углу.

Для Android: выберите Настройки -> Язык и ввод -> Клавиатура Google (или другая клавиатура по умолчанию) -> Коррекция текста -> Личный словарь.

Для iPhone: выберите Настройки -> Основные -> Клавиатура (убедитесь, что автозамена включена) -> Замена текста -> коснитесь знака "+" в правом верхнем углу и добавьте свои исправления.

Смените раскладку клавиатуры

Смена раскладки клавиатуры Фото: Pixabay

Смена раскладки клавиатуры — это самый быстрый и забавный способ разыграть любого пользователя компьютера без особого труда. Все, что вам нужно сделать, это включить альтернативную раскладку клавиатуры, с которой большинство обычных пользователей не знакомы. К примеру, для кирилличных символов поставьте болгарскую раскладку, а для английской – клавиатуру Дворака.

Смена раскладки клавиатуры – еще один отличный способ розыгрыша Фото: Сегодня

Перейдите в Панель управления -> "Время и язык" -> "Язык", затем нажмите кнопку "Добавить" и выберите одну из вышеперечисленных раскладок.

Заклейте сенсор мыши

Заклейте сенсор мышки стикером Фото: TechSpot

Возьмите стикер, нарисуйте на ней веселую рожицу и прилепите ее скотчем к нижней части мышки. Друг обязательно обратит внимание на нерабочий манипулятор и перевернет ее, где будет ждать "сюрприз".

Управляйте компьютером издалека

Подключите беспроводную мышку и саботируйте работу Фото: TechSpot

Еще один безобидный, но дико раздражающий пранк, который принесет массу позитивных эмоций – подключить беспроводную мышку и клавиатуру к компьютеру "жертвы". Затем саботируйте рабочий процесс "жертвы" розыгрыша издалека, наблюдая за раздражением и гневными попытками найти причину неисправности.

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Напомним, что ранее мы проводили исследование, чтобы узнать, сколько памяти нужно смартфону. А на прошлой неделе Windows 10 оказался в опасности - обнаружена серьезная уязвимость.

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