Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

Несколько простых, но действенных розыгрышей, которые одинаково сработают с новичком и профессионалом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Как разыграть пользователя компьютера - несколько способов
Как разыграть пользователя компьютера - несколько способов
Фото: Pixabay

В День смеха по традиции обязательно желательно кого-нибудь разыграть. Если вы попали сюда, значит ищете идеи для особых шуток, связанных с компьютерной тематикой. Наверняка у вас есть друг, хорошо разбирающийся в компьютерах, которого хочется разыграть. Или, наоборот, вы сам айтишник, желаете одурачить не особо опытного пользователя компьютера, но идеи исчерпаны. "Сегодня" собрали для вас ТОП-10 компьютерных розыгрышей на 1 апреля. Не волнуйтесь – они все безопасны.  

Дисплей "вверх ногами"

Дисплей "вверх ногами" хороший способ разыграть друга
Дисплей "вверх ногами" хороший способ разыграть друга
Фото: Сегодня

Эта маленькая шутка просто перевернет дисплей "вверх ногами", что для неопытного пользователя будет настоящим шоком.

Для Windows: нажмите Ctrl + Alt + стрелка вниз (та же комбинация со стрелкой вверх перевернет его назад). Если по какой-либо причине это не работает, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе -> выберите "Настройки экрана" и измените ориентацию экрана на "Альбомную перевернутую".

Меняем ориентацию дисплея в Windows 10
Меняем ориентацию дисплея в Windows 10
Фото: Сегодня

Для Mac: удерживайте Command + Option одновременно, перейдите в "Системные настройки". Перейдите к настройкам дисплея (удерживая при этом две клавиши Command + Option) – должно появиться новое меню под названием "Вращение", где вы можете перевернуть дисплей и сохранить его или отменить.

Настройки ориентации экрана в macOS
Настройки ориентации экрана в macOS
Фото: Сегодня

Смена указателя мыши

Розыгрыш с курсором
Розыгрыш с курсором
Фото: Сегодня

Эта простая шутка заставит вашу "жертву" думать, что компьютер постоянно зависает, хотя на самом деле это не так. Это психологическая шутка, которая вызовет раздражение при виде постоянно занятого курсора мышки.

Как сменить курсор мышки на "занятый"
Как сменить курсор мышки на "занятый"
Фото: Сегодня

Для Windows: перейдите в Панель управления -> Мышь -> Указатели и измените обычный курсор в виде стрелки на "кружок".

Перенастройте автозамену слов

Пранк с автозаменой слов
Пранк с автозаменой слов
Фото: TechSpot

Эта простой, но крайне эффективный способ разыграть друга не только на компьютере, но и на смартфоне. Основной предпосылкой здесь является добавление пользовательской записи в автозамену, чтобы автоматически заменить обычное слово (или пробел) чем-то совершенно другим.

Для Microsoft Word: выберите "Файл" в главном меню -> Параметры -> Правописание -> Параметры автозамены. В левой части напишите слово, которое будет автоматически заменяться на другое.

Настройка автозамены в Word 2016
Настройка автозамены в Word 2016
Фото: Сегодня

Для Mac: Системные настройки -> Клавиатура -> Текст -> Щелкните значок "+" в левом нижнем углу.

Для Android: выберите Настройки -> Язык и ввод -> Клавиатура Google (или другая клавиатура по умолчанию) -> Коррекция текста -> Личный словарь.

Для iPhone: выберите Настройки -> Основные -> Клавиатура (убедитесь, что автозамена включена) -> Замена текста -> коснитесь знака "+" в правом верхнем углу и добавьте свои исправления.

Смените раскладку клавиатуры

Смена раскладки клавиатуры
Смена раскладки клавиатуры
Фото: Pixabay

Смена раскладки клавиатуры — это самый быстрый и забавный способ разыграть любого пользователя компьютера без особого труда. Все, что вам нужно сделать, это включить альтернативную раскладку клавиатуры, с которой большинство обычных пользователей не знакомы. К примеру, для кирилличных символов поставьте болгарскую раскладку, а для английской – клавиатуру Дворака.

Смена раскладки клавиатуры – еще один отличный способ розыгрыша
Смена раскладки клавиатуры – еще один отличный способ розыгрыша
Фото: Сегодня

Перейдите в Панель управления -> "Время и язык" -> "Язык", затем нажмите кнопку "Добавить" и выберите одну из вышеперечисленных раскладок.

Заклейте сенсор мыши

Заклейте сенсор мышки стикером
Заклейте сенсор мышки стикером
Фото: TechSpot

Возьмите стикер, нарисуйте на ней веселую рожицу и прилепите ее скотчем к нижней части мышки. Друг обязательно обратит внимание на нерабочий манипулятор и перевернет ее, где будет ждать "сюрприз".

Управляйте компьютером издалека

Подключите беспроводную мышку и саботируйте работу
Подключите беспроводную мышку и саботируйте работу
Фото: TechSpot

Еще один безобидный, но дико раздражающий пранк, который принесет массу позитивных эмоций – подключить беспроводную мышку и клавиатуру к компьютеру "жертвы". Затем саботируйте рабочий процесс "жертвы" розыгрыша издалека, наблюдая за раздражением и гневными попытками найти причину неисправности.

Смотрите также в сюжете о самых безумных розыгрышах со всего мира:

Напомним, что ранее мы проводили исследование, чтобы узнать, сколько памяти нужно смартфону. А на прошлой неделе Windows 10 оказался в опасности - обнаружена серьезная уязвимость. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления В Microsoft призвали сотрудников 1 апреля отказаться от шуток и розыгрышей 1 апреля День смеха: история праздника MacOS получила подарок от Windows 10
компьютеры 1 апреля windows клавиатура шутка мышь Розыгрыши способ
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое
Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово

Популярные статьи

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 08:30Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

29 мартаLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

29 мартаТехно

Названы ТОП-10 лучших смартфонов весны

29 мартаFun

29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 мартаТехно

Игра The Elder Scrolls Blades вышла для Android и iOS

29 мартаFun

Россиянка рассказала о жизни с "несуществующим размером груди"

29 мартаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Новости партнеров

Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Сырная Запеканка к Завтраку. Просто и бюджетно
Сырная Запеканка к Завтраку. Просто и бюджетно
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Сергей Шнуров уходит со сцены
Сергей Шнуров уходит со сцены
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Бесподобный салат из печени трески с вкуснейшей заправкой
Бесподобный салат из печени трески с вкуснейшей заправкой
Модель снялась с велосипедами и сразу обзавелась новыми фанатами
Модель снялась с велосипедами и сразу обзавелась новыми фанатами
Какие боли самые мучительные для человека? Ответ ученых
Какие боли самые мучительные для человека? Ответ ученых