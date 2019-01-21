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Приложение от Google уничтожает мемы на смартфоне

Google Google Files научилось искать на смартфоне мемы и автоматически их удалять

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:41
Google Files - удобное приложение, о котором почти никто не знает
Google Files - удобное приложение, о котором почти никто не знает
Фото: CNET

Приложение Google Files на Android существует уже давно, но мало кто из пользователей знаком о его полезных свойствах. Как отмечает исследователь в области кибербезопасности Батист Робер, корпорация "добра" создала самый удобный файловый менеджер, которым никто не пользуется, а зря – недавно он получил удобный функционал, который поможет очистить память на смартфоне.

После установки Google Files, приложение сканирует память смартфона на предмет "мусора" и забитого кэша, который нужно очистить – подобную опцию предлагает большинство мобильных клинеров.

Google Files умееть находить мемы на смартфоне и предлагает их очистить

Однако файловый менеджер от Google умеет анализировать контент на мобильном устройстве, в частности он определяет скопившиеся интернет-мемы, которыми вы делитесь в социальных сетях с друзьями и забываете о них. За все время они могут существенно забить память смартфона, и в этом случае помогает встроенный функционал Google Files – он найдет мемы и предложить удалить, освободив память.

Подобное интеллектуальное поведение файлового менеджера стало возможным благодаря особой технологии, спроектированной Google, которая по своей сути напоминает AirDrop от Apple.

Напомним, что раньше Xiaomi анонсировал "уникальную" операционную систему. Также ранее был раскрыт главный секрет новой операционной системы Google.

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Источник: AndroidInsider
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