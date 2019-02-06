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Как бы выглядела Припять без катастрофы на ЧАЭС: видео

Как бы выглядел мертвый город Припять сегодня, если бы его не затронула авария на ЧАЭС

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:26
Припять в 2019 году без ядерной катастрофы в представлении художника Фото: Andrey Goopsa
Припять в 2019 году без ядерной катастрофы в представлении художника
Фото: Andrey Goopsa

4 февраля 2019 года городу Припять Киевской области исполнилось 49 лет. Молодой городок был построен для обслуживания энергетиков Чернобыльской атомной электростанции. Но после аварии 27 апреля 1986 года город был эвакуирован и остается по сей день заброшен. Но как бы выглядела современная Припять в 2019 году, если бы этой катастрофы не произошло?

Художник Андрей Гупса проделал колоссальную по сложности работу и попытался визуализировать современную и чистую от радиации Припять, не случись страшной аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС. На видео он продемонстрировал процесс "омоложения" мертвого города в мельчайших подробностях.

Конечно, на перерисовку всего города ушло бы очень много времени, поэтому автор взял лишь фотографию известной площади в центре города со знаменитым дворцом культуры "Энергетик" и отелем "Полісся", и украсил его по современным стандартам. В его представлении, это был бы красивый, зеленый, современный и чистый город с активно развивающейся инфраструктурой, новостройками на фоне и радостными жителями – настоящий коммунальный рай без хлопот и забот.

Чернобыль может превратиться в полноценный курорт:

Напомним, что в прошлом году на ЧАЭС начали проводить экскурсии - почем такой тур и насколько он безопасен. А эксперты предрекают глобальный сбой Интернета уже в этом месяце. 

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