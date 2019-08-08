Приставка Nintendo Switch получит сверхкачественный IGZO дисплей

В ближайшем будущем модели игровой приставки Nintendo Switch будут использовать дисплеи IGZO от Sharp

Nintendo Switch в ближайшее время получит улучшенный экран от Sharp Фото: Pixabay

Недавно была анонсирована Nintendo Switch Lite, но вместе с ней японская компания выпустит и улучшенную оригинальную версию консоли с более энергоэффективным процессором, который будет меньше потреблять заряд аккумулятора. Согласно новому отчету Wall Street Journal, это не последние модификации Nintendo Switch, и в будущем японский производитель выпустит еще несколько моделей популярной игровой приставки.

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Утверждается, что у Nintendo есть большие планы по дальнейшему обновлению линейки Switch, чтобы продлить жизненный цикл платформы. "Генеральный директор Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания работает над новым оборудованием для Switch", – пишет издание.

Wall Street Journal также подтвердил, что следующие модели Switch будут использовать дисплеи IGZO от Sharp (на основе индия, галлия и оксида цинка), главной особенностью которых является высокое разрешение, низкое энергопотребление и долговечность. Как отмечает Engadget, подобные экраны встречаются в 8K-телевизорах от Sharp и его смартфонах Aquos.

Пока нет информации о том, когда появятся новые модели Nintendo Switch с дисплеями IGZO. В сентябре на рынке появится Nintendo Switch Lite с 720p 5,5-дюймовым экраном, который меньше оригинального 6,2-дюймового в обычной модели. Также "Лайт" версия будет обладать рядом ограничений, которые нивелируют все достоинства гибридной портативной игровой приставки: съемные JoyCon'ы и подключение к телевизору. Зато стоимость компактной версии опустится до 199 долларов.

Напомним, что ранее на взломанной приставке Nintendo Switch запустили Android 10.0. А недавно популярную игру от Nintendo Super Mario "извратили" Баттл Роялем.

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