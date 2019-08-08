Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Приставка Nintendo Switch получит сверхкачественный IGZO дисплей

В ближайшем будущем модели игровой приставки Nintendo Switch будут использовать дисплеи IGZO от Sharp

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:19
Nintendo Switch в ближайшее время получит улучшенный экран от Sharp
Nintendo Switch в ближайшее время получит улучшенный экран от Sharp
Фото: Pixabay

Недавно была анонсирована Nintendo Switch Lite, но вместе с ней японская компания выпустит и улучшенную оригинальную версию консоли с более энергоэффективным процессором, который будет меньше потреблять заряд аккумулятора. Согласно новому отчету Wall Street Journal, это не последние модификации Nintendo Switch, и в будущем японский производитель выпустит еще несколько моделей популярной игровой приставки.

Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в видеоигры:

Утверждается, что у Nintendo есть большие планы по дальнейшему обновлению линейки Switch, чтобы продлить жизненный цикл платформы. "Генеральный директор Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания работает над новым оборудованием для Switch", – пишет издание.

Читайте также:
Nintendo Switch взломали и установили Android: видео

Wall Street Journal также подтвердил, что следующие модели Switch будут использовать дисплеи IGZO от Sharp (на основе индия, галлия и оксида цинка), главной особенностью которых является высокое разрешение, низкое энергопотребление и долговечность. Как отмечает Engadget, подобные экраны встречаются в 8K-телевизорах от Sharp и его смартфонах Aquos.

Читайте также:
Уткой можно управлять: тайну игры Duck Hunt раскрыли спустя 25 лет

Пока нет информации о том, когда появятся новые модели Nintendo Switch с дисплеями IGZO. В сентябре на рынке появится Nintendo Switch Lite с 720p 5,5-дюймовым экраном, который меньше оригинального 6,2-дюймового в обычной модели. Также "Лайт" версия будет обладать рядом ограничений, которые нивелируют все достоинства гибридной портативной игровой приставки: съемные JoyCon'ы и подключение к телевизору. Зато стоимость компактной версии опустится до 199 долларов.

Напомним, что ранее на взломанной приставке Nintendo Switch запустили Android 10.0. А недавно популярную игру от Nintendo Super Mario "извратили" Баттл Роялем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Hyundai показала электрокар с солнечными батареями Samsung создала сверхскоростной SSD нового поколения PlayStation 5 начали продавать по баснословной цене На Android выпустили игру Doom: где скачать
технологии игры экран дисплей игровая приставка Nintendo
Источник: The Wall Street Journal
Реклама

Новости партнеров

Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Стрипсы кфс: Потрясающая курица в хрустящей обсыпке. Рецепт
Стрипсы кфс: Потрясающая курица в хрустящей обсыпке. Рецепт
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут

Популярные статьи

Сегодня, 12:25Fun

8 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 11:39Fun

День кошек 2019: как отдыхают на море одесские коты

Вчера, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Вчера, 12:44Fun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

6 августаTravel

5 причин, почему стоит поехать на отдых в Бердянск

6 августаТехно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

6 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

6 августаАфиша

Почему Дрогон сжег Железный трон в финале "Игры престолов": неожиданные детали

6 августаШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

Новости партнеров

Секреты урожая: как приготовить удобрение из хлеба
Секреты урожая: как приготовить удобрение из хлеба
Жареный лаваш с начинкой из шампиньонов и колбасы на сковороде
Жареный лаваш с начинкой из шампиньонов и колбасы на сковороде
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Пасхальная закуска «Божьи коровки»
Пасхальная закуска «Божьи коровки»
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Диета по группе крови: охотничья первая
Диета по группе крови: охотничья первая
Жінкам на замітку: головні правила макіяжу
Жінкам на замітку: головні правила макіяжу