"ПриватБанк" улучшил мобильное приложение для украинцев

Банк упросил ведение бизнеса для предпринимателей Украины улучшением мобильного приложения

Банк "ПриватБанк" объявил о выпуске улучшенной версии своего мобильного Android и iOS приложения на базе "Приват24". Новшества мобильного приложения призваны упросить ведение бизнеса частным предпринимателям и улучшить пользовательский опыт физлицам. Для того, чтобы получить все новые возможности, необходимо просто обновить мобильное приложение "Приват24" до новой версии.

"Отныне более 700 тысяч предпринимателей, которые обслуживаются в "ПриватБанке", смогут работать со счетами в привычном для них приложении "Приват24" для физических лиц", – сообщила пресс-служба банка.

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"В дальнейшем мы планируем упрощать функционал мобильного "Приват24" для предпринимателей, а именно делать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе "Приват24бизнес", — заявил руководитель направления малого и среднего бизнеса "ПриватБанка" Сергей Клюев.

Напомним, что ранее в Украине произошел масштабный сбой в работе ПриватБанка: колл-центр и Приват24 не работали. Также ранее мы рассказывали о плюсах онлайн-банкинга.

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