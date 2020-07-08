Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Продать и заработать: составлен рейтинг самых выгодных смартфонов

Сегодня, 14:10

Выяснился неприятный факт – все смартфоны за год падают в цене более чем 50%

Последние пять лет качество и возможности смартфонов возросли: увеличились объемы памяти, ускорилась работа благодаря быстрым процессорам, а также подтянулось качество фотокамер. Но вместе с этим сами смартфоны сильно подорожали. Поэтому сейчас покупатели выбирают новинки не только оценивая их технические характеристики, но и с учетом того, чтобы его можно было выгодно перепродать, сэкономив на разнице. Безусловно, многие мобильные телефоны сильно теряют в цене, но есть исключения из правил, когда трубка почти не дешевеет.

Недавно компания SellCell провела исследование, чтобы узнать, насколько сильно теряют в цене различные модели на Android. Она также сравнила результаты с устройствами iPhone, чтобы определить, какие телефоны лучше всего держат свою стоимость при повторной продаже. Выяснился один прискорбный факт – смартфоны на Android за год падают в цене более, чем в половину, вместо ожидаемых 15-20%. Таким образом, сильно сэкономить получится только, если купить прошлогоднюю модель.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Самым "выгодным" Android-смартфоном оказался Google Pixel 4. Его изначальная стоимость на момент выхода составляла 799 долларов, а спустя год он подешевел до 341 доллара. Это означает, что с сентября 2019 года он обесценился на 458 долларов или на 57,3%.

Еще одно интересное устройство — Google Pixel 4, который стоит 341 доллар в хорошем состоянии, а на момент выхода цена его составляла 799 долларов. Это означает, что с сентября 2019 года он обесценился на 458 долларов или на 57,3%. Еще один более-менее "ценный" аппарат – Samsung Galaxy S10. Версия этого устройства с объемом встроенной памяти 128 ГБ сейчас в США стоит 371 долларов. В прошлом году он стоил 899 долларов и потерял 528 долларов с момента выпуска в марте 2019 года. Это означает, что он упал в цене на 58,73%.

Читайте также:
Как не переплатить при выборе смартфона: ТОП-5 технических обманов

Apple iPhone тоже обесцениваются. К примеру, модель iPhone Xs, которая вышла в сентябре 2018 года и на старте продаж стоила 999 долларов, нынче на вторичном рынке опустилась до 471 доллара. Разница составила 582 доллара или 52,85%.

Ниже приведена статистика удешевления популярных топовых смартфонов:

  • iPhone XS Max (64 GB) — стоил в 2018 году 1099 долларов, подешевел на 56,8% и стал стоить 475 долларов;
  • Samsung Galaxy S9+ (64 GB) — стоил в 2018 году 840 долларов, подешевел на 75,6% и стал стоить 205 долларов;
  • Google Pixel 3 XL (64 GB) стоил в 2018 году 899 долларов, подешевел на 79,1% и стал стоить 188 долларов;
  • Sony XZ2 Premium (64 GB) — стоил в 2018 году 999 долларов, подешевел на 87,2% и стал стоить 127.6 долларов;
  • LG G7 ThinQ (64 GB) — стоил в 2018 году 749 долларов, подешевел на 89,7% и стал стоить 77 долларов.

Читайте также:
Смартфоны рухнут в цене благодаря новому изобретению

Как видим, разница не просто большая – она огромная. Одни смартфоны 2018 года подешевели в два раза, а другие — в целых десять. Аналогичная картина наблюдается и в Украине, если посмотреть цены, которые просят на OLX и других подобных сервисах. Есть небольшое смягчение, но тенденция очень явная. Например, если брать модели 2018 года, то iPhone теряет примерно 45-50% стоимости, Samsung, Huawei и Xiaomi примерно по 60-70%, а LG и Sony вплоть до 80-90 %.

В итоге можно сказать, что если вам нужен смартфон, который меньше всего потеряет в цене, и вам не важно, на какой операционной системе он будет, то вашим выбором однозначно будет iPhone. Если вы предпочитаете Android, то лучше смотреть на модели популярных брендов, вроде Samsung, Huawei, Xiaomi – эти устройства теряют в цене меньше остальных.

Напомним, что ранее мы рассказывали, почему не стоит покупать дорогие модели смартфонов. Также мы составляли ТОП-5 смартфонов, которые можно выгодно перепродать.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Девочка украла у отца 6 тысяч долларов и потратила на видеоигры Samsung готовит новый складываемый смартфон: рассекречено название Игры взлетят в цене: за качество и графику придется доплатить Инфляция залегла на дно: что будет с ценами до конца лета
цены iPhone Apple Samsung Android смартфоны мобильные телефоны
Источник: AndroidInsider
Реклама

Новости партнеров

Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Асмус изменяла Гарику за границей: Лена Миро набросилась на пару
Асмус изменяла Гарику за границей: Лена Миро набросилась на пару
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру

Популярные статьи

Сегодня, 11:28Events

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

Вчера, 13:15Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

Вчера, 11:52Шоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

Вчера, 11:51Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:05Events

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляEvents

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

6 июляFun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

6 июляFun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

6 июляТехно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Умер Виктор Проскурин - биография и личная жизнь актера
Умер Виктор Проскурин - биография и личная жизнь актера
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Рум’яно-соковиті картопляні зрази з м’ясом: як приготувати
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про кохання
В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов»
В сеть слили фото загородного дома Добронравова из «Сватов»

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять