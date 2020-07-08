Продать и заработать: составлен рейтинг самых выгодных смартфонов

Выяснился неприятный факт – все смартфоны за год падают в цене более чем 50%

Последние пять лет качество и возможности смартфонов возросли: увеличились объемы памяти, ускорилась работа благодаря быстрым процессорам, а также подтянулось качество фотокамер. Но вместе с этим сами смартфоны сильно подорожали. Поэтому сейчас покупатели выбирают новинки не только оценивая их технические характеристики, но и с учетом того, чтобы его можно было выгодно перепродать, сэкономив на разнице. Безусловно, многие мобильные телефоны сильно теряют в цене, но есть исключения из правил, когда трубка почти не дешевеет.

Недавно компания SellCell провела исследование, чтобы узнать, насколько сильно теряют в цене различные модели на Android. Она также сравнила результаты с устройствами iPhone, чтобы определить, какие телефоны лучше всего держат свою стоимость при повторной продаже. Выяснился один прискорбный факт – смартфоны на Android за год падают в цене более, чем в половину, вместо ожидаемых 15-20%. Таким образом, сильно сэкономить получится только, если купить прошлогоднюю модель.

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Самым "выгодным" Android-смартфоном оказался Google Pixel 4. Его изначальная стоимость на момент выхода составляла 799 долларов, а спустя год он подешевел до 341 доллара. Это означает, что с сентября 2019 года он обесценился на 458 долларов или на 57,3%.

Еще одно интересное устройство — Google Pixel 4, который стоит 341 доллар в хорошем состоянии, а на момент выхода цена его составляла 799 долларов. Это означает, что с сентября 2019 года он обесценился на 458 долларов или на 57,3%. Еще один более-менее "ценный" аппарат – Samsung Galaxy S10. Версия этого устройства с объемом встроенной памяти 128 ГБ сейчас в США стоит 371 долларов. В прошлом году он стоил 899 долларов и потерял 528 долларов с момента выпуска в марте 2019 года. Это означает, что он упал в цене на 58,73%.

Apple iPhone тоже обесцениваются. К примеру, модель iPhone Xs, которая вышла в сентябре 2018 года и на старте продаж стоила 999 долларов, нынче на вторичном рынке опустилась до 471 доллара. Разница составила 582 доллара или 52,85%.

Ниже приведена статистика удешевления популярных топовых смартфонов:

iPhone XS Max (64 GB) — стоил в 2018 году 1099 долларов, подешевел на 56,8% и стал стоить 475 долларов;

Samsung Galaxy S9+ (64 GB) — стоил в 2018 году 840 долларов, подешевел на 75,6% и стал стоить 205 долларов;

Google Pixel 3 XL (64 GB) стоил в 2018 году 899 долларов, подешевел на 79,1% и стал стоить 188 долларов;

Sony XZ2 Premium (64 GB) — стоил в 2018 году 999 долларов, подешевел на 87,2% и стал стоить 127.6 долларов;

LG G7 ThinQ (64 GB) — стоил в 2018 году 749 долларов, подешевел на 89,7% и стал стоить 77 долларов.

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Как видим, разница не просто большая – она огромная. Одни смартфоны 2018 года подешевели в два раза, а другие — в целых десять. Аналогичная картина наблюдается и в Украине, если посмотреть цены, которые просят на OLX и других подобных сервисах. Есть небольшое смягчение, но тенденция очень явная. Например, если брать модели 2018 года, то iPhone теряет примерно 45-50% стоимости, Samsung, Huawei и Xiaomi примерно по 60-70%, а LG и Sony вплоть до 80-90 %.

В итоге можно сказать, что если вам нужен смартфон, который меньше всего потеряет в цене, и вам не важно, на какой операционной системе он будет, то вашим выбором однозначно будет iPhone. Если вы предпочитаете Android, то лучше смотреть на модели популярных брендов, вроде Samsung, Huawei, Xiaomi – эти устройства теряют в цене меньше остальных.

Напомним, что ранее мы рассказывали, почему не стоит покупать дорогие модели смартфонов. Также мы составляли ТОП-5 смартфонов, которые можно выгодно перепродать.

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