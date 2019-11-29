Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Продажи iPhone рухнули: смартфон отказываются покупать

Apple упала в рейтинге продаж смартфонов на третье место, уступив лидерство Samsung и Huawei

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:35
Продажи iPhone упали на 10%
Продажи iPhone упали на 10%
Фото: Unsplash

Аналитическая компания Gartner опубликовала отчет о мировых продажах смартфонов за III квартал 2019 года. Согласно данным, продажи всех моделей iPhone резко упали, несмотря на успешный запуск модельного ряда iPhone 11. Причем результаты оказались хуже прогнозов: 10% вместо ожидаемых 2-7%. Также было замечено некоторое несоответствие данных о рекордной прибыли Apple и оценками падения продаж смартфонов компании.

Смотрите также в сюжете о том, как дозировать использование смартфонов в своей жизни:

"Apple продала 40,8 миллионов iPhone, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что Apple продолжала свои рекламные акции и скидки на различных рынках, этого было недостаточно, чтобы стимулировать спрос во всем мире", – прокомментировали в Gartner.

Читайте также:
Покупатели стали реже менять смартфоны: в чем причина

В то же время Samsung, Huawei и Oppo увеличили свои доли. Лидером рынка стала компания Samsung, продавшая 79 миллионов смартфонов, что обеспечило ей 20,4% от всего рынка. В аналогичном квартале она реализовала 73,4 миллиона мобильных устройств. Доля Huawei выросла 17% – китайский производитель реализовал 65,8 миллиона смартфонов против 52,2 миллиона годом ранее. Третье место заняла Apple c 40,8 миллионами устройств.

В Gartner полагают, что снижение спроса на iPhone связано с общемировой тенденцией: покупательский интерес смещается от флагманов к устройствам среднего класса – а это область, в которой Apple не конкурирует. Также многие пользователи ждут массового внедрения сетей пятого поколения и появления смартфонов с поддержкой 5G, поддержки которых у iPhone пока нет.

Напомним, что после презентации iPhone 11 превзошел ожидания Apple – его раскупали мгновенно. Также люди в панике скупают компьютеры из-за смерти Windows 7.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дискету с подписью Стива Джобса продают за 7500 долларов Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список Apple признала несовершенство iPad: планшет не заменит компьютер Samsung Galaxy S11 оснастят пятью фотокамерами с разрешением 108 МП
iPhone Apple Samsung смартфоны продажи Huawei
Источник: 9to5Mac
Реклама

Новости партнеров

Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Чоловік Анастасії Заворотнюк видалив усі фото з нею: пояснення
Чоловік Анастасії Заворотнюк видалив усі фото з нею: пояснення
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Вчера, 15:45Events

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

27 ноябряШоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

27 ноябряFun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

27 ноябряFood

Слоеные салаты на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

27 ноябряШоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

27 ноябряТехно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

27 ноябряШоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

27 ноябряЭксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

27 ноябряТехно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряШоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

26 ноябряWellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

26 ноябряШоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

26 ноябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Новости партнеров

Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Яна Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
Солистка
Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды