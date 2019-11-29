Продажи iPhone рухнули: смартфон отказываются покупать

Apple упала в рейтинге продаж смартфонов на третье место, уступив лидерство Samsung и Huawei

Продажи iPhone упали на 10% Фото: Unsplash

Аналитическая компания Gartner опубликовала отчет о мировых продажах смартфонов за III квартал 2019 года. Согласно данным, продажи всех моделей iPhone резко упали, несмотря на успешный запуск модельного ряда iPhone 11. Причем результаты оказались хуже прогнозов: 10% вместо ожидаемых 2-7%. Также было замечено некоторое несоответствие данных о рекордной прибыли Apple и оценками падения продаж смартфонов компании.

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"Apple продала 40,8 миллионов iPhone, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что Apple продолжала свои рекламные акции и скидки на различных рынках, этого было недостаточно, чтобы стимулировать спрос во всем мире", – прокомментировали в Gartner.

В то же время Samsung, Huawei и Oppo увеличили свои доли. Лидером рынка стала компания Samsung, продавшая 79 миллионов смартфонов, что обеспечило ей 20,4% от всего рынка. В аналогичном квартале она реализовала 73,4 миллиона мобильных устройств. Доля Huawei выросла 17% – китайский производитель реализовал 65,8 миллиона смартфонов против 52,2 миллиона годом ранее. Третье место заняла Apple c 40,8 миллионами устройств.

В Gartner полагают, что снижение спроса на iPhone связано с общемировой тенденцией: покупательский интерес смещается от флагманов к устройствам среднего класса – а это область, в которой Apple не конкурирует. Также многие пользователи ждут массового внедрения сетей пятого поколения и появления смартфонов с поддержкой 5G, поддержки которых у iPhone пока нет.

Напомним, что после презентации iPhone 11 превзошел ожидания Apple – его раскупали мгновенно. Также люди в панике скупают компьютеры из-за смерти Windows 7.

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