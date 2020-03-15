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Продажи смартфонов рухнули на 55%: названа причина

Февраль 2020 года показал наименьшее количество реализованных мобильных устройств за время наблюдений

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:53

Согласно данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), в феврале продажи смартфонов рухнули на 55% на территории Китая, по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году. Всего в регионе было продано 6,34 миллиона устройств за прошлый месяц. Для сравнения, за тот же период 2019 года было продано около 14 миллионов телефонов. Это наименьшее количество мобильных устройств за время мониторинга CAICT. Виноватым оказался карантин из-за вспышки пандемии коронавируса.

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Расширенная статистика показала, что поставки смартфонов Android в регионе в феврале достигли 5,85 млн штук по сравнению с 12,72 млн за аналогичный квартал 2019 года. Поставки iPhone упали до 494 тыс. с 1,27 млн ​​в феврале 2019 года после того, как в январе было реализовано почти 2 миллиона единиц. Стоимость акций Apple упала более чем на 6%.

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Генеральный директор Apple Тим Кук выдал внутреннее распоряжение о том, что сотрудники нескольких международных офисов могут работать дома на протяжении недели с 9 по 14 марта, если их работа позволит это сделать, сообщает Bloomberg. Кук добавил, что людям с кашлем или лихорадкой следует избегать прихода на работу до тех пор, пока они не поправятся.

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Будет ли ситуация улучшена в ближайшей перспективе, будет зависеть от того, как потребители и цепочки поставок справятся с продолжающейся вспышкой коронавируса.

Напомним, что ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad. Также ранее мы собрали статистику о ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: TechSpot
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