Прощай Blue-ray: Sony откажется от оптических дисков в PlayStation 5

Патентное бюро раскрыло важную особенность будущей игровой приставки PlayStation 5

Игры для PlayStation 5 будут распространяться на флэш-носителях. Фото: Mashable

Текущее поколение игровых приставок уже заканчивает свой жизненный цикл, недавно Sony объявила "смерть" PlayStation 4. И уже не секрет, что японская компания активно разрабатывает PlayStation 5, однако официально об этом не заявляет.

Патент Sony на новый картридж объемом 120 ГБ Фото: Mashable

На днях стала известна важная техническая особенность будущей PlayStation 5, о которой поведало Бюро товаров и патентных знаков США. Похоже, что следующая игровая приставка от Sony избавится от оптического привода Blu-ray и вернется к истокам 80-х, когда игры распространялись на сменных картриджах.

Игры для PlayStation 4 уже не помещаются на один диск Фото: GameSpot

Патент Sony подразумевает использование специального игрового носителя, объемом до 120 ГБ, который внешне напоминает большую карту памяти SD, облаченную в толстый ударопрочный корпус с отверстием для крепления. На этот ход компанию сподвигло то, что емкий Blu-ray уже не в состоянии хранить большие объемы данных видеоигр, размер которых уже перевалил за 100 ГБ. К примеру, игра для текущего поколения Red Dead Redemption 2 не умещается на одном диске и ее разместили на двух Blue-ray носителях.

Nintendo Switch использует распространение игр на картриджах Фото: betterpicf.pw

Стоит также отметить, что стоимость памяти стала уже достаточно низкой, чтобы отказаться от неудобных оптических дисков и перейти на флэш-накопители, которые более компактные, долговечные и дешевые в производстве. Подобное решение может в итоге повлиять на снижение конечной цены приставки PlayStation 5.

Более того, если картриджи Sony будут обладать высокой скоростью чтения, то эта технология избавит от необходимости инсталлировать игру на жесткий диск, а считывать ее напрямую со съемного флэш-носителя – подобный способ успешно использует портативная консоль Nintendo Switch, а также Sony PS Vita.

Напомним, что недавно в сети рассекретили технические характеристики PlayStation 5 и выяснилось, что приставка будет называться совершенно по-другому. Также PlayStation 5 может получить контроллер со встроенным экраном.