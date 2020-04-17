Прощай, Zoom: Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации
Microsoft пытается вернуть потерянную аудиторию при помощи бесплатного сервиса Skype Meet Now
Удаленная работа во время карантина потребовала срочного решения для организации бесплатных онлайн-конференций. Во время карантина очень помог сервис Zoom, который на первых порах оказался на порядок удобнее, чем Skype. Но внезапная слава для Zoom оказалась не по зубам – сервис активно начали взламывать хакеры, и репутация сервиса была подмочена. Microsoft на фоне ситуации с Zoom решила вернуть себе потерянную аудиторию при помощи нового сервиса Skype Meet Now.
Skype Meet Now – это бесплатный и простой способ подключения через Skype без подписки, авторизации или даже загрузки. Skype Meet Now – это, по сути, веб-версия Skype с дополнительными удобствами: постоянная ссылка, которую вы можете добавить в текстовое сообщение или электронную почту, размытие фона, демонстрировать экран компьютера и даже сохранять записи видеозвонков в облаке и хранить их в течение 30 дней.
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Для создания онлайн-встречи достаточно перейти на веб-страницу Skype Meet Now, щелкнуть ссылку "Создать бесплатное собрание" и получить ссылку для общего собрания, которую можно отправить друзьям. А поскольку срок действия ссылки на собрание не истекает, то ее можно использовать повторно, что удобно для запланированных регулярных встреч. Самое главное – не нужно устанавливать никаких дополнительных программ – все работает напрямую из браузера.
Также злоумышленники не смогут подключиться к конференции путем подбора комбинации ID-номера трансляции, как это случилось с Zoom, что делает сервис от Skype более надежным.
По словам Microsoft, для использования Skype Meet Now потребуется Edge на основе Chromimum, либо последняя версия Google Chrome. Также есть ограничение по количеству участников конференции – не более 50 человек.
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