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Прощай, Zoom: Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации

Microsoft пытается вернуть потерянную аудиторию при помощи бесплатного сервиса Skype Meet Now

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25

Удаленная работа во время карантина потребовала срочного решения для организации бесплатных онлайн-конференций. Во время карантина очень помог сервис Zoom, который на первых порах оказался на порядок удобнее, чем Skype. Но внезапная слава для Zoom оказалась не по зубам – сервис активно начали взламывать хакеры, и репутация сервиса была подмочена. Microsoft на фоне ситуации с Zoom решила вернуть себе потерянную аудиторию при помощи нового сервиса Skype Meet Now.

Skype Meet Now – это бесплатный и простой способ подключения через Skype без подписки, авторизации или даже загрузки. Skype Meet Now – это, по сути, веб-версия Skype с дополнительными удобствами: постоянная ссылка, которую вы можете добавить в текстовое сообщение или электронную почту, размытие фона, демонстрировать экран компьютера и даже сохранять записи видеозвонков в облаке и хранить их в течение 30 дней.

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Для создания онлайн-встречи достаточно перейти на веб-страницу Skype Meet Now, щелкнуть ссылку "Создать бесплатное собрание" и получить ссылку для общего собрания, которую можно отправить друзьям. А поскольку срок действия ссылки на собрание не истекает, то ее можно использовать повторно, что удобно для запланированных регулярных встреч. Самое главное – не нужно устанавливать никаких дополнительных программ – все работает напрямую из браузера.

Также злоумышленники не смогут подключиться к конференции путем подбора комбинации ID-номера трансляции, как это случилось с Zoom, что делает сервис от Skype более надежным.

Skype Meet Now
Skype Meet Now
Фото: Microsoft

По словам Microsoft, для использования Skype Meet Now потребуется Edge на основе Chromimum, либо последняя версия Google Chrome. Также есть ограничение по количеству участников конференции – не более 50 человек.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году. Также мы рассказывали, как скачать и установить Torrent на Android.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Zdnet
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