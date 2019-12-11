Прошивка для электромобиля Jaguar I-Pace дарит лишние километры

Обновление программного обеспечения электромобиля Jaguar I-Pace добавляет дополнительные 20 километров пробега на одном заряде

Владельцы электрокаров Jaguar I-Pace должны обновиться у дилера Фото: The Verge

Jaguar выпускает обновление программного обеспечения для своего первого электромобиля I-Pace. Улучшение дарит кроссоверу дополнительные 20 километров пробега на одном заряде. Британский автопроизводитель Jaguar заявляет, что ему удалось выжать дополнительный запас из аккумуляторной батареи электрического внедорожника мощностью 90 кВт/ч благодаря опыту, извлеченному из гоночной серии I-Pace, сообщает The Verge.

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Увеличение дальности пробега является долгожданной новостью для владельцев, которые потратили на I-Pace не менее 70 тысяч долларов. Jaguar даже назвал это улучшение "праздничным подарком". Если перед обновлением у I-Pace было доступно около 376 километров на полном заряде, то после обновления кроссовер в состоянии проехать до 396 километров.

Оснащенный новым программным обеспечением, I-Pace будет выполнять более эффективную работу по передаче мощности от двух электродвигателей на колеса. Компания также узнала, как лучше контролировать тепло аккумуляторной батареи, позволяя электромобилю чаще закрывать вентиляционные отверстия, что снижает аэродинамическое сопротивление. Водители также смогут запускать I-Pace при более низком уровне заряда.

В отличие от Tesla, где апдейты "прилетают" автоматически по интернету, владельцы электрических внедорожников Jaguar вынуждены лично ехать к дилеру для получения прошивки. Но в этой процедуре есть приятная особенность – обновление в автосалоне добавит возможность электрокроссоверам в будущем получать прошивки "по воздуху", как у Tesla.

Jaguar – один из немногих автопроизводителей, участвующих в Формуле E – классе автогонок, в которых используются спортивные электромобили с открытыми колесами. Наработки от электромобилей гоночной серии автопроизводитель часто переносит в гражданские модели, что улучшает характеристики последних.

Panasonic Jaguar Racing Фото: The Verge

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