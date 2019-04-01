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Прошивка iOS 12.2 улучшила батареи старых iPhone

Энтузиаст сравнил работу пяти iPhone на прошивках iOS 12.1.4 и iOS 12.2 и получил интересный результат

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Автономность незначительно возросла на старых iPhone
Автономность незначительно возросла на старых iPhone
Фото: iguides.ru

На прошлой неделе Apple выпустила прошивку iOS 12.2 для своих мобильных устройств. После нескольких дней использования пользователи заметили небольшие улучшения в автономной работе. Насколько сильно новая прошивка повлияла на работу батарей iPhone? На этот вопрос ответил блогер YouTube-канала iAppleBytes, который сравнил скандальную iOS 12.1.4 и новую iOS 12.2, и готов вынести свой вердикт.

Для тестов на автономность автор отобрал iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8. Для наиболее честного сравнения, каждый смартфон был протестирован сначала на iOS 12.1.4, а затем и в iOS 12.2 — таким образом, влияние износа аккумулятора сведено к минимуму. В качестве проверки использовался известный бенчмарк Geekbench 4.

Результаты тестирования батарей iPhone Фото: iAppleBytes

Результаты теста прошивок:

iPhone 5s:

  • iOS 12.1.4 — 2 часа 33 минуты
  • iOS 12.2 — 2 часа 42 минуты

iPhone 6:

  • iOS 12.1.4 — 2 часа 33 минуты
  • iOS 12.2 — 2 часа 43 минуты

iPhone 6s:

  • iOS 12.1.4 — 3 часа 27 минут
  • iOS 12.2 — 3 часа 24 минуты

iPhone 7:

  • iOS 12.1.4 — 2 часа 52 минуты
  • iOS 12.2 — 3 часа 9 минут

iPhone 8:

  • iOS 12.1.4 — 3 часа 24 минуты
  • iOS 12.2 — 3 часа 23 минуты

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По результатам теста, автономность незначительно возросла на старых iPhone. А вот на новых Айфонах прироста и вовсе нет, скорее наоборот — смартфоны стали работать чуть меньше. Впрочем, эти показатели вполне можно списать на статистическую погрешность. Следует понимать, что данные цифры приведены с учетом максимальной нагрузки на устройство. В реальных сценариях использования разница может быть куда более ощутима.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфон влияет на внешность: 

Напомним, что ранее Apple "воскресила" старый iPhone 5S с новым обновлением. А на днях для iOS вышла игра The Elder Scrolls Blades.

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Источник: AndroidInsider
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