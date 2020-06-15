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Протестующие в США запретили "расистские" термины в программировании

Сегодня, 11:30

Для опытных технических специалистов и программистов такие требования могут показаться откровенно странными, но Google уже поддержала инициативу

Не в первый раз определенные технические термины называют устаревшими и откровенно расистскими. Поскольку протесты Black Lives Matter охватили США и даже расширились за ее пределы, некоторые на их фоне требуют, чтобы в технической отрасли и программировании такие слова, как blacklist, whitelist, Master/Slave ("хозяин и раб"), были немедленно изменены на менее оскорбительные.

Термин blacklist ("черный список") зачастую используется для описания списка, содержащего запрещенные или нежелательные элементы, такие как пароли, электронные письма со спамом, веб-сайты, приложения, телефонные номера и т.д. Некоторые считают этот термин откровенно "расистским", так как whitelist ("белый список") описывает все, что разрешено или хорошо.

Смотрите также в сюжете об истинной цели у протестующих в Америке:

Для опытных технических специалистов и программистов такие требования могут показаться откровенно странными. Но некоторые компании прислушались к требованиям. К примеру, Британский национальный центр кибербезопасности уже запретил термины blacklist и whitelist. Следом в Google тоже перестали использовать такие неэтические слова в браузере Chrome.

Слова blacklist и whitelist требуют изменить на менее оскорбительные
Слова blacklist и whitelist требуют изменить на менее оскорбительные
Фото: TechSpot

Термины master и slave были популярными среди системных администраторов и компьютерных энтузиастов на протяжении десятилетий. Они также являются частью терминологии в отрасли хранения баз данных, записи музыки, программного обеспечения, транспорта и многого другого. Как отмечает CNET, разработчики Python отказались от этих слов в 2018 году, а команда Drupal заменила их на primary/replica ("основной и реплика") в 2014 году. В 2013 году округ Лос-Анджелес попросил поставщиков и подрядчиков прекратить использование master и slave в компьютерном оборудовании.

Смерть Джорджа Флойда и последующие протесты Black Lives Matter подняли проблему использования неэтических слов в разных сферах. Некоторые считают, что проблема преувеличена, но сторонники замены слов на более толерантные уверены, что такая практика окажет положительный эффект.

Напомним, что ранее легендарный фильм "Унесенные ветром" удалили с платформы HBO Max из-за расизма. В то же время Grand Theft Auto V отключили из-за расизма и протестов.

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Источник: CNET
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