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Против Xiaomi создали петицию с требованием снизить цены

По индийским меркам ценник смартфона Redmi K20 оказался непомерно высоким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:36
Цена Redmi K20 возмутила покупателей
Цена Redmi K20 возмутила покупателей
Фото: Phone Arena

В конце весны компания Xiaomi выпустила смартфоны под маркой своего суббренда – Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Модели позиционировались, как "убийцы флагманов" по невысокой цене. В Европе смартфон приняли довольно прохладно, а в Индии, где мобильный аппарат появился на днях в продаже, покупатели вовсе были разгневаны и ополчись против Xiaomi.

Смотрите также в сюжете о том, как на смартфон сняли короткометражку:

Ценник по индийским меркам оказался непомерно высоким. Самый доступный Redmi K20 продается по завышенной цене: в Индии его продают за 320 долларов, тогда как в Китае ценник на 30 долларов дешевле.

Смартфоны Redmi K20 в Индии продаются на 30 долларов дороже, чем в Китае
Смартфоны Redmi K20 в Индии продаются на 30 долларов дороже, чем в Китае
Фото: Phone Arena

К примеру, за 290 долларов в Индии продается весьма привлекательный мобильный аппарат Realme X с 8/128 ГБ памяти, тогда как Redmi K20 предлагает покупателям версию 6/64 ГБ за 320 долларов. Правда, при том не учитывается, что процессор у Redmi K20 более производительный (Snapdragon 730 против Snapdragon 710), а также разительно отличаются фотокамеры.

В связи с такой "несправедливостью" возмущенные пользователи Индии пошли дальше и составили петицию против Xiaomi с требованием снизить цены на смартфон. На момент публикации новости петицию поддержало более 3600 человек из 5000 необходимых.

Петиция против высоких цен на смартфоны Redmi K20
Петиция против высоких цен на смартфоны Redmi K20
Фото: Сегодня

Местному главе подразделения Xiaomi India Ману Кумару Джейну пришлось отвечать на гневные претензии покупателей. По словам Кумару, покупатели смотрят только на память, забывая обратить внимание на процессоры, которые нынче дорогие в производстве. Более того, старшая модель Redmi K20 Pro вовсе является самым дешевым смартфонов в Индии на мощнейшем процессоре Snapdragon 855. Самое главное, владельцам Redmi K20 и Redmi K20 Pro не показывается реклама, в отличие от пользователей более дешевых смартфонов Xiaomi.

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Стоит отметить, что в Украине смартфон продается под названием Xiaomi Mi 9T, и самая базовая версия стоит 9999 гривен.

Напомним, что ранее "убийца флагманов" опозорился в рейтинге мощных смартфонов. Также недавно решение Xiaomi обновить MIUI огорчило фанатов компании.

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Источник: gagadget.com
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