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Прототип устройства будущего с нелепым дизайном "обжигает" глаза

Сегодня, 11:30

Графические процессоры Nvidia RTX 3080 следующего поколения Ampere, вероятно, более горячие, чем их аналоги из Turing

Компания Nvidia уже два года не выпускала наследников своим мощным видеокартам поколения Turing – RTX 2080. Многие ожидали увидеть новинки в 2019 году, но компания выпустила просто урезанные GTX 1650 и 1660 на старой архитектуре. На днях на форуме Chiphell засветилось несколько фотоснимков прототипов видеокарт нового поколения Ampere серии Nvidia RTX 3080, которые сильно озадачили общественность своим нелепым дизайном.

Действительно, дизайн графических ускорителей выглядит просто странно. В наличии один вентилятор в нижней части видеокарты и один вентилятор в верхней части, видимо, чтобы лучше продувались радиаторы. Также не обнаружено разъемов для дополнительного питания. Ну и последнее, что настораживает – печатная плата составляет всего 2/3 длины корпуса и имеет треугольный вырез, чтобы соответствовать нижнему кулеру.

Прототип Nvidia GeForce RTX 3080
Прототип Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: TechSpot

Сами графические карты выполнены довольно грубым способом, что больше намекает на прототипы, чем на устройства для потребителей: цвета тусклые, радиаторы не выровнены, кроме логотипов RTX 3080 и GeForce RTX, нет никакой другой маркировки.

Сейчас нельзя с уверенностью сказать, что NVIDIA выпустит новую видеокарту именно в таком дизайне. Весьма вероятно, что это лишь прототип, демонстрирующий один из вариантов исполнения. Если NVIDIA действительно выпустит GeForce RTX 3080 в таком виде, то неясно, будут ли производители видеокарт получать такие же эталонные печатные платы с V-образным вырезом или же им будут предоставлены более традиционные решения.

Смотрите также в сюжете о том, какие были компьютеры в 90-е:

Видеокарта GeForce RTX 3080 на графическом процессоре Ampere должна быть представлена в ближайшие месяцы. Когда именно это произойдет, пока трудно спрогнозировать, но, вероятнее всего, во второй половине лета. Если такой дизайн окажется подлинным, то, вероятно, новое поколение видеокарт будет очень горячим, если им понадобилась такая особая конструкция корпуса для сильного обдува.

Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: Overclockers
Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: Overclockers
Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: Overclockers
Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: Overclockers
Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: Overclockers
Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: Overclockers
Nvidia GeForce RTX 3080
Фото: Overclockers
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Если верить слухам, GeForce RTX 3080 базируется на 7-нм ядре Nvidia GA102-200 в конфигурации с 4352 ядрами CUDA и рабочей частотой около 1,75 ГГц. Графический адаптер оперирует 10-гигабайтным видеобуфером, а его "сырая" вычислительная мощность достигает 15 Тфлопс, что выше, чем суммарная мощность игровой приставки Xbox Series X.

Напомним, ранее загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь". В то же время Nvidia оживила видеокарты фантастической технологией.

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Источник: TechSpot
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