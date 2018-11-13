Провал iPhone XR: эксперты нашли причину ошибки Apple

"Бюджетный" iPhone оказался никому не нужен

Apple iPhone XR не привлекает покупателей. Фото: AppleInsider.ru

Apple не ожидала такого провала продаж iPhone XR. На складах компании скопилось огромное количество нереализованных iPhone XR из-за крайне низкого спроса, поэтому Apple сократила производство новинки на 25%, а освободившиеся мощности направила на выпуск iPhone 8.

По мнению аналитика компании Counterpoint Research Питера Ричардсона, провал iPhone XR связан со "слабым" рынком смартфонов. "В условиях отсутствия роста продаж, с iPhone XR сложилась вполне обычная ситуация", — считает Ричардсон.

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Эксперт объясняет, что пользователи айфонов — это почти изолированная группа. Среди них потенциальных покупателей iPhone XR не так много – это владельцы предыдущих моделей iPhone. Многие из них по-прежнему используют старые iPhone, 6 или 6s, только для них XR будет казаться новаторским, считает аналитик.

Вторая проблема – неоправданно высокая цена. По мнению покупателей, за 749 долларов потребители хотели бы обладать устройством премиум-класса, а не ярлык "бюджетный iPhone", с которым ассоциируется модель XR.

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Напомним, что "бюджетный" iPhone XR не уступает в мощности iPhone XS благодаря процессору Apple A12 Bionic. Он оказался настолько мощным, что никакой Android не в состоянии превзойти его по производительности.