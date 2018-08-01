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Прозрачные смартфоны Xiaomi Mi 8 раскупили за минуту

Покупатели мгновенно разобрали первую партию смартфонов Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:23
Желающие приобрести Xiaomi Mi 8 Explorer Edition не успели опомниться. Фото: Android Authority
Желающие приобрести Xiaomi Mi 8 Explorer Edition не успели опомниться. Фото: Android Authority

Едва успели Xiaomi выставить на сайте первую партию смартфонов Mi 8 Explorer Edition, как их раскупили менее чем за минуту. Причем цена устройства была далеко не бюджетной – $545.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition является представителем топового сегмента и обладает производительной аппаратной начинкой.

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Смартфон получил мощный процессор Snapdragon 845
iGuides

Внутри интегрирован самый мощный на текущий момент процессор Snapdragon 845 (2,8 ГГц). Смартфон получил большую 6,2-дюймовую диагональ экрана с матрцией AMOLED и разрешением 2248х1080 пикселей.

Новинка обладает встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и систему сканирования лица, похожую на Face ID в iPhone.

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Крышка смарфтона полностью прозрачная
Engaget

Обе двойные фотокамеры, что лицевая, что основная, оснащены датчиками изображения Sony IMX363 и S5K3M3, каждый с разрешением 12 МП.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition также впервые в серии получил двухчастотный приемник GPS. Еще одной особенностью новинки стал прозрачный корпус, под которым видно внутреннюю начинку.

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Возле 12 МП фотосерсора заметно процессор под прозрачной крышкой
Engaget

О количестве смартфонов первой партии Xiaomi не сообщили, как и не раскрывают подробностей начала продаж второй партии востребованных аппаратов.

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Источник: Phone Arena
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