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Психологи советуют в карантин использовать "тонны" смайликов

Смайлики помогают не сойти с ума при самоизоляции – советы психологов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Пандемия коронавируса надолго заперла нас в квартирах. Поскольку люди – существа крайне социализированные, поэтому в условиях ограниченных контактов мы стараемся поддерживать общение в онлайне, чтобы не сойти с ума. И здесь крайне важно поддерживать переписку на эмоциональном уровне, и в этом случае смайлики оказываются крайне полезными, чем когда-либо прежде. Использовать эмодзи для придания тонкого эмоционального оттенка при онлайн-общении советуют даже психологи.

Исследователи из Чичестерского университета в Великобритании заявляют, что в условиях самоизоляции мы должны компенсировать 93% коммуникационных сигналов, которые теряются при обмене сообщениями в Интернете. Чтобы компенсировать недостаток эмоционального выражения, психологи настоятельно рекомендуют использовать смайлики. Очень много смайликов – чем больше, тем лучше.

Смотрите также в сюжете о том, как избежать агрессии во время карантина:

Мультяшные эмодзи и другие пиктограммы могут показаться легкомысленными и бесполезными. Но сейчас они могут служить спасительным инструментом нашей психики для замены таких вещей, как язык тела, невербалика и тон голоса.

Не пренебрегайте смайликами
Не пренебрегайте смайликами
Фото: Unsplash

"Когда мы общаемся по электронной почте или в мессенджерах, мы лишь раскрываем содержание, но не учитываем вокальные тона и мимику. Следовательно, мы не раскрываем достаточно подсказок для наших собеседников, чтобы сделать эффективные выводы. Смайлики могут помочь в общении для выражения квази-невербальных сигналов. Простые эмодзи позволят получателям правильно интерпретировать эмоции, отношение и выражение внимания", – объясняет старший преподаватель психологии в Чичестерском университете, доктор Митри Банерджи.

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Поэтому в карантин постарайтесь смайликами приукрашать свое общение, чтобы повысить настроение себе и своим собеседникам. Более того, использование эмодзи подскажет друзьям и коллегам ваше состояние и поможет им проявить эмпатию.

Напомним, что ранее Unicode ввел 117 новых смайликов, включая флаг трансгендеров и мужчину с фатой. Также мы рассказывали, как сделать собственные стикеры в Viber.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Digital Trends
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