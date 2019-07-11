Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пугающее открытие: черные дыры преподнесли ученым сюрприз

По мнению астрофизиков, черные дыры не всегда образовываются из старых звезд

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:24
Ученые из Канады выдвинули новую версию образования черных дыр
Ученые из Канады выдвинули новую версию образования черных дыр
Фото: Unsplash

Общепринятая теория о формировании черных дыр утверждает, что их появление является естественным финальным этапом жизни коллапсирующих громадных звезд. Однако последние расчеты, проведенные астрофизиками из Университета Западного Онтарио, показали неполноту данной теории о этих пугающих космических объектах.

Смотрите также в сюжете об истории жизни Стивена Хокинга:

Недавно во Вселенной были обнаружены очень старые черные дыры, которые появились очень рано, менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, когда достаточно большие звезды еще не могли сформироваться и набрать нужную массу. Как же это произошло?

Читайте также
Загадочный объект ударил по нашей галактике: что это было

В качестве решения такого космического парадокса предлагались множество разных теорий — например, модель коллапса короткоживущих звезд. Теперь же канадские ученые выдвинули новую версию образования подобных дыр, так называемую "модель прямого коллапса". Согласно ей, массивные черные дыры могут образовываться из достаточно плотных скоплений вещества в центре протогалактик.

Нагреваясь и интенсивно излучая, скопления газа и пыли становятся все более плотными и не дают формироваться звездам. В определенный момент количество и плотность газа достигают точки коллапса — возникает черная дыра массой в сотни раз больше солнечной.

Читайте также
Ученые взвесили целую галактику

Теоретическая возможность такого процесса подтверждается математическим моделированием. Однако на данном этапе такой механизм появления черных дыр уже невозможен — излучение звезд и других дыр не дает этому произойти.

Напомним, что ранее сбылось предсказание Стивена Хокинга о черных дырах, мы узнавали, в чем же был прав великий ученый. Также ранее в нашей галактике нашли "трубопровод" из черной дыры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ученые сделали неожиданное открытие о черных дырах "Хаббл" запечатлел фото гигантского взрыва во Вселенной Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей
ученые открытие вселенная астрономия черная дыра
Источник: Hi-News
Реклама

Новости партнеров

7 природных антибиотиков, которые не стоят ни копейки
7 природных антибиотиков, которые не стоят ни копейки
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Домашние кошки могут вызывать шизофрению
Домашние кошки могут вызывать шизофрению
Названа смертельная опасность короткого отпуска
Названа смертельная опасность короткого отпуска

Популярные статьи

Сегодня, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Сегодня, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 19:02Fun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Вчера, 07:27Техно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

9 июляШоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

9 июляFun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

9 июляWellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

9 июляТехно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Александр Цекало изменился ради молодой жены
Александр Цекало изменился ради молодой жены
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Врачи назвали 12 признаков больных почек
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Галкин показал пляжное видео с Пугачевой
Галкин показал пляжное видео с Пугачевой
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь