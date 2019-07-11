Пугающее открытие: черные дыры преподнесли ученым сюрприз

По мнению астрофизиков, черные дыры не всегда образовываются из старых звезд

Ученые из Канады выдвинули новую версию образования черных дыр Фото: Unsplash

Общепринятая теория о формировании черных дыр утверждает, что их появление является естественным финальным этапом жизни коллапсирующих громадных звезд. Однако последние расчеты, проведенные астрофизиками из Университета Западного Онтарио, показали неполноту данной теории о этих пугающих космических объектах.

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Недавно во Вселенной были обнаружены очень старые черные дыры, которые появились очень рано, менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, когда достаточно большие звезды еще не могли сформироваться и набрать нужную массу. Как же это произошло?

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В качестве решения такого космического парадокса предлагались множество разных теорий — например, модель коллапса короткоживущих звезд. Теперь же канадские ученые выдвинули новую версию образования подобных дыр, так называемую "модель прямого коллапса". Согласно ей, массивные черные дыры могут образовываться из достаточно плотных скоплений вещества в центре протогалактик.

Нагреваясь и интенсивно излучая, скопления газа и пыли становятся все более плотными и не дают формироваться звездам. В определенный момент количество и плотность газа достигают точки коллапса — возникает черная дыра массой в сотни раз больше солнечной.

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Теоретическая возможность такого процесса подтверждается математическим моделированием. Однако на данном этапе такой механизм появления черных дыр уже невозможен — излучение звезд и других дыр не дает этому произойти.

Напомним, что ранее сбылось предсказание Стивена Хокинга о черных дырах, мы узнавали, в чем же был прав великий ученый. Также ранее в нашей галактике нашли "трубопровод" из черной дыры.

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