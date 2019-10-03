"Пуск" без плиток: Microsoft показала Windows 10X

Новая операционная система Windows 10X разработана для устройств с двумя экранами

Windows 10X разрабатывалась под двойные экраны

Вчера вечером в Нью-Йорке на специальной презентации Microsoft представила новую операционную систему Windows 10X. Ранее эта ОС была известна под названиями Windows Core и Windows Lite. Первым устройством, которое работает на Windows 10X, стал складываемый планшет с двумя экранами Surface Neo, презентованный Microsoft.

Смотрите также в сюжете о том, как мошенники попадают в ваш компьютер:

Глава отдела разработки Microsoft Панос Панай на сцене описал 10X, как "новое переосмысление Windows 10". Windows 10X представляет собой мобильную операционную систему, с упрощенным интерфейсом, оптимизированную для работы с ARM процессорами, используемые в портативных устройствах с двойными сенсорными экранами. В обозримом будущем складные мобильные компьютеры с двумя экранами выпустят и другие именитые производители: ASUS, Dell, HP и Lenovo.

Самое главное в Windows 10X — это поддержка традиционных настольных приложений Win32. Обеспечить это удалось за счет технологии виртуализации на уровне операционной системы. Т.е. Windows 10X способна запустить обычные программы с расширением .exe, используемые в десктопной "десятке". Правда, остается открытым вопрос со скоростью запуска и обработки этих программ на ARM процессорах.

Surface Neo с Windows 10X Фото: The Verge

Поскольку Win10X разрабатывалась под двойные экраны, то для этого был переделан интерфейс для более удобного использования. Графический интерфейс Windows 10X ориентирован на сенсорное управление: приложения открываются на любом экране, оставляя второй дисплей готовым к многозадачности. Нажав кнопку на краю окна приложения, можно переместить ее на другой экран. Также открытое приложение можно развернуть на два дисплея, чтобы получить больше визуальной информации.

Интерфейс Windows 10X на двойном экране Фото: The Verge

В меню "Пуск" Microsoft избавились от живых плиток, впервые появившиеся в Windows Phone, перекочевавшие в Windows 8 (8.1), а затем в Windows 10. Пока неясно, планируются ли какие-либо изменения в интерфейсе обычной Windows 10, чтобы привести меню "Пуск" к единому дизайну.

Сжатый интерфейс второго экрана при подключении Bluetooth клавиатуры Фото: The Verge

Windows 10X адаптируется под различные аксессуары. Surface Neo, например, поддерживает магнитную клавиатуру Bluetooth, которая покрывает около 2/3 дисплея. Windows 10X распознает подключаемую периферию и сжимает экран, выводя дополнительную информацию на крохотной оставшейся части экрана.

Запуск Windows 10X планируется на праздничный сезон 2020 года. По словам компании, первая волна устройств выйдет осенью следующего года и будет оснащаться процессорами Intel.

Напомним, что ранее Microsoft продлила поддержку Windows 7 на 11 месяцев. Также недавно Windows 10 получил полезное улучшение.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.