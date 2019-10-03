"Пуск" без плиток: Microsoft показала Windows 10X
Новая операционная система Windows 10X разработана для устройств с двумя экранами
Вчера вечером в Нью-Йорке на специальной презентации Microsoft представила новую операционную систему Windows 10X. Ранее эта ОС была известна под названиями Windows Core и Windows Lite. Первым устройством, которое работает на Windows 10X, стал складываемый планшет с двумя экранами Surface Neo, презентованный Microsoft.
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Глава отдела разработки Microsoft Панос Панай на сцене описал 10X, как "новое переосмысление Windows 10". Windows 10X представляет собой мобильную операционную систему, с упрощенным интерфейсом, оптимизированную для работы с ARM процессорами, используемые в портативных устройствах с двойными сенсорными экранами. В обозримом будущем складные мобильные компьютеры с двумя экранами выпустят и другие именитые производители: ASUS, Dell, HP и Lenovo.
Самое главное в Windows 10X — это поддержка традиционных настольных приложений Win32. Обеспечить это удалось за счет технологии виртуализации на уровне операционной системы. Т.е. Windows 10X способна запустить обычные программы с расширением .exe, используемые в десктопной "десятке". Правда, остается открытым вопрос со скоростью запуска и обработки этих программ на ARM процессорах.
Поскольку Win10X разрабатывалась под двойные экраны, то для этого был переделан интерфейс для более удобного использования. Графический интерфейс Windows 10X ориентирован на сенсорное управление: приложения открываются на любом экране, оставляя второй дисплей готовым к многозадачности. Нажав кнопку на краю окна приложения, можно переместить ее на другой экран. Также открытое приложение можно развернуть на два дисплея, чтобы получить больше визуальной информации.
В меню "Пуск" Microsoft избавились от живых плиток, впервые появившиеся в Windows Phone, перекочевавшие в Windows 8 (8.1), а затем в Windows 10. Пока неясно, планируются ли какие-либо изменения в интерфейсе обычной Windows 10, чтобы привести меню "Пуск" к единому дизайну.
Windows 10X адаптируется под различные аксессуары. Surface Neo, например, поддерживает магнитную клавиатуру Bluetooth, которая покрывает около 2/3 дисплея. Windows 10X распознает подключаемую периферию и сжимает экран, выводя дополнительную информацию на крохотной оставшейся части экрана.
Запуск Windows 10X планируется на праздничный сезон 2020 года. По словам компании, первая волна устройств выйдет осенью следующего года и будет оснащаться процессорами Intel.
Напомним, что ранее Microsoft продлила поддержку Windows 7 на 11 месяцев. Также недавно Windows 10 получил полезное улучшение.
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