Пять древнейших существ на Земле, которые давно считались вымершими

Ученые даже сейчас находят животных, которых считали вымершими

Существа выжили, не смотря ни на что. Фото: pixabay

В наши дни исследователи находят животных, которых считали давно вымершими, но они до сих пор обитают на Земле, хотя и в ограниченном количестве.

Речь идет о тараканосверчке, это насекомое обнаружили в 2002 году на балтийском янтаре. Существо длиной четыре сантиметра схоже с богомолом, кузнечиком и палочником. Биологи считали его вымершим 45 млн лет назад, но ошиблись в своих предположениях. Следующим в списке значится латиметрия.

В прошлом полагали, что эта кистеперая рыба вымерла 65 млн лет назад. Ложность данного мнения выяснилась после того, как ее выловили в наше время у побережья Африки. Затем ученые рассказали о пурпурной лягушке.

Ранее она обитала на суперматерике Гондване. Ее нашли в 2003 году в Индии. Пурпурная лягушка вырывает нору в течение пяти минут, используя задние лапы. Ее занесли в Красную книгу, как погибающий вид.

Еще одним древним обитателем Земли является плащеносная акула. Этот хищник жил на нашей планете во времена динозавров в меловом периоде 145 млн лет назад. Ее до сих пор встречают в Атлантическом океане, хотя и редко. Последней в списке значится гаттерия. Эта древняя рептилия напоминает ящерицу, ее заметили в Новой Зеландии. Сородичи данного существа вымерли в Юрском периоде, а она дожила до наших дней.

О том, какое сужество обнаружили португальские ученые, смотрите на видео ниже: