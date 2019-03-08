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Новости компаний

Пять причин посетить новый магазин MOYO в ТРЦ Lavina Mall

8 марта компания MOYO торжественно открывает один из крупнейших магазинов в своей сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46

У посетителей ТРЦ Lavina Mall двойной праздник. Помимо того, что в календаре сегодня значится Международный женский день, в торговом центре официально начал работу новый магазин MOYO.

Казалось бы, обыденное событие для торгового центра, может быть весьма актуальным для вас. Так, торжественная часть включает в себя ряд мероприятий, которые помогут обновить домашнюю бытовую технику или приобрести на специальных условиях новый гаджет.

И вот почему:

  • эксклюзивные скидки на широкий ряд товаров, которые действую только в этот день и только в этом магазине;
  • суперподарки для первых покупателей;
  • фотоконкурс для всех посетителей с денежными призами;
  • приятная атмосфера и особые поздравления с подарками для женщин;
  • только официальная техника с гарантией от производителя.

Если вам нужна новая акустика – в магазине установлен специальный Music Box, в котором на полную мощь можно испытать колонки или без посторонних шумов насладиться звучанием наушников.

Кстати, MOYO – уникальный магазин. Вы можете заказать несколько единиц товара на сайте, и вам их доставят в магазин, где вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант. Например, это будет актуально, когда вы не можете определиться, сравнивая несколько моделей ноутбуков, цветов корпуса смартфона, или желаете проверить, будет ли устройство удобно в использовании.

А вот как выглядит новый магазин MOYO в ТРЦ Lavina Mall:

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магазин Lavina Mall MOYO
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