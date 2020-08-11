Пятно размером с Марс на Солнце угрожает сжечь электронику на Земле

Темная область под названием AR2770 является предвестником очередного 11-летнего периода электромагнитной активности Солнца

На Солнце зафиксировано массивное пятно, которое стремительно увеличивается в размерах. Область, получившая название AR2770, имеет первичное темное ядро размером с планету Марс и множество пятен поменьше, которые начали активно появляться на поверхности нашей звезды. Пятно является предвестником 25-го солнечного цикла, нового 11-летнего периода электромагнитной активности, который сопровождается разрушительными вспышками, сообщает Daily Mail.

Пока AR2770 еще не произвела опасных солнечных вспышек. Тем не менее, эксперты внимательно следят за тем, как на Солнце набирает силу новая активность, чтобы заранее подготовиться к сильнейшей буре, способной вывести из строя электрическую инфраструктуру на Земле и даже спутники на орбите.

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Новое солнечное пятно заметил астроном-любитель Мартин Уайз, сделавший снимок с американского городка Трентон, штат Флорида. Аматор использовал 8-дюймовый телескоп с безопасными солнечными фильтрами, чтобы сделать снимок гигантского пятна.

Пятно AR2770 обладает размером с планету Марс Фото: NASA

Астрономы сообщили, что AR2770 испустила несколько вспышек класса B, самого низкого класса протуберанцев, которые пока незначительно ионизировали атмосферу Земли, сообщает Space Weather. Однако пятно растет, и в ближайшие несколько дней возможна повышенная активность, которая может вызвать более интенсивные солнечные вспышки, как следствие на Земле они будут ощущаться все сильнее. При наиболее пессимистичном сценарии, буря может сжечь электронику спутников и повредить линии электропередач на Земле.

Область на Солнце, получившая название AR2770 Фото: The Daily Mail

Солнечные вспышки — это взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Прогнозирование увеличения солнечной активности может потенциально защитить космонавтов на орбите, а также предотвратить разрушение электроники, например, спутников или контактных сетей.

Напомним, что ранее мы составили прогноз магнитных бурь на августе 2020 года. Также недавно на Солнце зафиксировали мощную вспышку.

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