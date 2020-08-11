Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пятно размером с Марс на Солнце угрожает сжечь электронику на Земле

Сегодня, 16:11

Темная область под названием AR2770 является предвестником очередного 11-летнего периода электромагнитной активности Солнца

На Солнце зафиксировано массивное пятно, которое стремительно увеличивается в размерах. Область, получившая название AR2770, имеет первичное темное ядро размером с планету Марс и множество пятен поменьше, которые начали активно появляться на поверхности нашей звезды. Пятно является предвестником 25-го солнечного цикла, нового 11-летнего периода электромагнитной активности, который сопровождается разрушительными вспышками, сообщает Daily Mail.

Пока AR2770 еще не произвела опасных солнечных вспышек. Тем не менее, эксперты внимательно следят за тем, как на Солнце набирает силу новая активность, чтобы заранее подготовиться к сильнейшей буре, способной вывести из строя электрическую инфраструктуру на Земле и даже спутники на орбите.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцев атакуют две мощные магнитные бури:

Новое солнечное пятно заметил астроном-любитель Мартин Уайз, сделавший снимок с американского городка Трентон, штат Флорида. Аматор использовал 8-дюймовый телескоп с безопасными солнечными фильтрами, чтобы сделать снимок гигантского пятна.

Пятно AR2770 обладает размером с планету Марс
Пятно AR2770 обладает размером с планету Марс
Фото: NASA

Астрономы сообщили, что AR2770 испустила несколько вспышек класса B, самого низкого класса протуберанцев, которые пока незначительно ионизировали атмосферу Земли, сообщает Space Weather. Однако пятно растет, и в ближайшие несколько дней возможна повышенная активность, которая может вызвать более интенсивные солнечные вспышки, как следствие на Земле они будут ощущаться все сильнее. При наиболее пессимистичном сценарии, буря может сжечь электронику спутников и повредить линии электропередач на Земле.

Область на Солнце, получившая название AR2770
Область на Солнце, получившая название AR2770
Фото: The Daily Mail

Солнечные вспышки — это взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Прогнозирование увеличения солнечной активности может потенциально защитить космонавтов на орбите, а также предотвратить разрушение электроники, например, спутников или контактных сетей.

Напомним, что ранее мы составили прогноз магнитных бурь на августе 2020 года. Также недавно на Солнце зафиксировали мощную вспышку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сверхгигантская черная дыра установила вселенский рекорд Не НЛО: в небе замечена вереница из 57 новых спутников SpaceX Очень большой телескоп поймал редкую "космическую бабочку": видео Ученые "увидели" предыдущую Вселенную до Большого взрыва
земля космос магнитные бури Солнце угроза вспышки спутники
Источник: The Daily Mail
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 16:01Психология

Как влюбить в себя парня: пять безотказных способов

Сегодня, 15:51Events

Когда три Спаса в 2020 году: точные даты летних праздников

Сегодня, 14:35Food

Как приготовить маковую начинку для пирогов, блинов и рулетов

Сегодня, 11:51Fun

Длиной 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Сегодня, 11:20Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Сегодня, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Сегодня, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
Успенская показала на фигуре прозрачное платье
Успенская показала на фигуре прозрачное платье
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
MARUV не боїться осуду, і виставила пікантну фотосесію на балконі
MARUV не боїться осуду, і виставила пікантну фотосесію на балконі
"Натуральный блондин" раскрыл секрет быстрого похудения
"Натуральный блондин" раскрыл секрет быстрого похудения
Врачи назвали топ-10 причин начать пить воду с лимоном
Врачи назвали топ-10 причин начать пить воду с лимоном
«Він хотів, щоб вона скоріше померла», - батько покійної Жанни
«Він хотів, щоб вона скоріше померла», - батько покійної Жанни

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять