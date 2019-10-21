Qantas установила рекорд по самому длинному беспосадочному рейсу в мире

Рекордной длинны перелет является частью проекта Sunrise, который в будущем соединит Нью-Йорк и Сидней "воздушным мостом"

Перелет на растояние 16200 километров занял 19 часов и 15 минут Фото: CNET

Авиалайнер Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas впервые в истории смог совершить беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней. Рекордной длинны перелет закончился в воскресенье 20 октября и длился на протяжении 19 часов и 15 минут, сообщает CNET.

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Авиакомпания Qantas знаменита своими длиннейшими прямыми рейсами, соединяющими Австралию с Британией, а теперь и с Нью-Йорком. Амбициозный перелет является частью проекта Sunrise – стремления Qantas расширить границы коммерческих перевозок. Хотя Qantas хорошо осведомлена о работе дальних маршрутов, соединить прямыми рейсами Сидней и Мельбурн с Нью-Йорком ранее ей было не под силу – это была слишком сложная задача.

Рейс 7879 вылетел из Нью-Йорка в пятницу вечером, взяв на борт 101 тонну топлива для полета. Так как Boeing 787-9 не способен обеспечить 16200-километровый перелет с полной загрузкой, рейс взял на борт только 50 пассажиров и членов экипажа и без багажа. Совершить амбициозное путешествие помогло еще то, что авиалайнер был совершенно новый, только что сошел с конвейера "Боинга" возле Сиэтла, что уменьшало риск возникновения технической неисправности на эшелоне.

Согласно Flightradar24, маршрут полета пролегал через всю территорию США, а затем через Тихий океан Фото: CNET

В рамках цели проекта Sunrise по ограничению задержки полетов и обеспечения здоровья пассажиров и членов экипажа на длительных рейсах, на борту находились несколько медицинских экспертов, которые следили за режимом сна пассажиров и потреблением пищи. Летному экипажу из 4 человек, который работал посменно, предписывалось носить портативные приборы ЭЭГ (электроэнцефалограммы), которые отслеживали работоспособность и внимательность пилотов.

Перелет Qantas Airlines Limited Фото: CNET Перелет Qantas Airlines Limited Фото: CNET Перелет Qantas Airlines Limited Фото: CNET Перелет Qantas Airlines Limited Фото: CNET Перелет Qantas Airlines Limited Фото: CNET Перелет Qantas Airlines Limited Фото: CNET Перелет Qantas Airlines Limited Фото: CNET 1/7

В случае, если во время испытательных полетов не будет замечаний, то регуляторы выдадут разрешение Qantas совершать регулярные перелеты между Нью-Йорком и Сиднеем, а также между Лондоном и Мельбурном с 2023 года. Но прежде, чем это произойдет, авиакомпании необходимо будет найти самолет, который способен будет преодолеть 16200 километров без посадок и с полной нагрузкой – теоретически подходят Airbus A350-1000 и Boeing 777X.

Сейчас Qantas выполняет 17-часовые перелеты из Перта в Лондон без пересадок, используя Boeing 787, которые были самыми длинными в мире.

Напомним, что ранее компания Boeing представила самый длинный самолет в мире. В свою очередь Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире.

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