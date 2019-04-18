Ради спасения Нотр-Дама французы раздают игры бесплатно
Ubisoft объявила о бесплатной раздаче игры Assassin's Creed Unity с виртуальным Собором Парижской Богоматери
Один из самых популярных национальных памятников Франции, собор Нотр-Дам деПари, был уничтожен пожаром в начале недели. Нанесенный ущерб оказался настолько серьезным, что знаменитый шпиль здания в конечном итоге рухнул, несмотря на все усилия пожарных.
Восстановление здания будет нелегкой задачей, поэтому французский разработчик и издатель Ubisoft решил предоставить свою помощь в виде пожертвования в размере 500 тысяч евро. Эти деньги пойдут на помощь парижским реставраторам, хотя это, скорее всего, будет капля в море по сравнению с суммой денег, которая потребуется для полного восстановления собора.
Также в связи с трагическими событиями в Париже Ubisoft дарит всем пользователям сервиса Uplay видеоигру Assassin's Creed Unity абсолютно бесплатно. Акция уже началась и продлится около недели — до 25 апреля. Скачать игру бесплатно можно по этой ссылке.
Особенность Assassin's Creed Unity в том, что место действия происходит в Париже в XVIII веке, где геймеры могут исследовать открытый город полностью – они могут даже взобраться на сам Собор Парижской Богоматери, с точностью воссозданный в виртуальном игровом мире.
Смотрите также в сюжете подробности о пожаре в Соборе Парижской Богоматери:
Напомним, что ранее найден быстрый способ восстановить Нотр-Дам деПари при помощи компьютеров. Также вы можете оценить ужасные последствия того, как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара.
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