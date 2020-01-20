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Ракета SpaceX Falcon 9 взорвалась при запуске: видео

Программа коммерческого экипажа NASA может отпраздновать большой шаг к запуску астронавтов в космос

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:20
Полет Falcon 9 закончился взрывом
Полет Falcon 9 закончился взрывом
Фото: CNET

В воскресенье оборвался взрывом старт ракеты SpaceX Falcon 9. Взрыв оказался учебным в рамках испытаний аварийного спасения экипажа космического корабля Dragon Crew. Успешная имитация экстренной ситуации была призвана доказать, что астронавты могут безопасно эвакуироваться на космическом корабле в случае аварийного запуска или любой другой нештатной ситуации, угрожающей жизни астронавтов, сообщает CNET.

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по киевскому времени. Затем на высоте 20 километров капсула Dragon Crew автоматически отделилась от ракетоносителя на восьми двигателях и поднялась на высоту 42 км. Затем капсула на четырех парашютах плавно спустилась в Атлантический океан в 35 километрах от космодрома, куда отправилась спасательная команда. В это время Falcon 9 – взорвалась.

Испытание продолжалось около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, отмечались четырехкратные перегрузки. Что характерно, для испытания использовался корабль, который уже ранее побывал на орбите.

Тест показал, что SpaceX может безопасно прервать миссию и спасти жизнь членов экипажа. Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил SpaceX с успешным испытанием, а Илон Маск назвал тест "идеальным" и поздравил всех, кто трудился над проектом. Испытание знаменует собой важную веху в разработке Crew Dragon для программы коммерческих экипажей NASA.

Напомним, что ранее SpaceX уже отправил на станцию МКС Dragon Crew без экипажа. В дальнейшем NASA планирует первую миссию с экипажем на второй квартал 2020 года. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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Источник: CNET
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