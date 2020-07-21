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Ракета SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту секретный спутник

Сегодня, 07:45

SpaceX Falcon 9 показывала все 9 минут полета в онлайн-трансляции, запись которой можно посмотреть на Сегодня.Lifestyle

В ночь на 21 июля компания SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник ANASIS-II по заказу ведомства Южной Кореи. Спутник представляет собой часть информационной системы для связи армии, флота, военно-воздушных сил между собой. Первоначально запуск был запланирован на прошлую неделю, но его пришлось отложить из-за некоторых проблем. После замены оборудования и тестирования SpaceX успешно стартовала, сообщает Digital Trends.

"Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 миссии ANASIS-II успешно стартовала с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде", – говорится в сообщении компании.

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SpaceX Falcon 9 понадобилось всего 3 минуты, чтобы вывести первую ступень на высоту 80 километров, после чего она отделилась и еще спустя 6 минут приземлилась на специальную платформу в Атлантическом океане – это был 57-й успешный многоразовый запуск ракеты-носителя. Все 9 минут велась онлайн-трансляция полета с борта первой и второй ступени до высоты 166 километров. Затем вещание прекратилось по требованию военного ведомства Южной Кореи из-за секретности миссии.

Комета Neowise над стартовой площадкой SpaceX
Комета Neowise над стартовой площадкой SpaceX
Фото: space.com

За последнее десятилетие компания Илона Маска SpaceX добилась больших успехов в создании ракет многоразового использования и теперь регулярно выполняет запуски первых ступеней ракет. Компания все еще работает над улучшением своих вторых ступеней для повторного использования, что является более сложной инженерной задачей, поскольку она обладает более высокой орбитальной скоростью в несколько десятков тысяч километров в час.

Напомним, что ранее ученые выяснили, что Южный полюс Земли смотрит в громадную структуру во Вселенной. Также мы ранее составляли интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon.

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Источники: Digital Trends , SpaceX
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