Ракета Starhopper Илона Маска зависла в воздухе на испытаниях: видео
Испытательный полет SpaceX Starhopper показал работоспособность нового двигателя Raptor
Сегодня успешно завершился второй полет прототипа ракеты нового поколения SpaceX Starhopper. Испытания проходили на полигоне в южном Техасе, где ракета продемонстрировала способность автоматически взлетать, зависнуть в воздухе и приземлиться. Этот короткий тестовый полет открыл двери для более агрессивных испытаний конструкции в предстоящие месяцы.
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Испытание, называемое "прыжком", ознаменовало самый высокий полет прототипа SpaceX Starhopper – аппарат достиг высоты небоскреба в 150 метров. Оказавшись на пике, ракета зависла в воздухе на минуту, прежде чем мягко приземлиться на землю мощной тягой двигателя и небольших сопел по бокам для коррекции положения относительно посадочной площадки.
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Тесты Starhopper позволят оценить конструкцию и ее возможности, которые будут использоваться в будущей ракете Starship – космическом корабле-монстре, разрабатываемом SpaceX для отправки людей и грузов в такие отдаленные места, как Луна и Марс. Звездолет высотой около 55 метров предназначен для запуска с Земли на вершине гигантского ракетного ускорителя Super Heavy. Когда он достигнет других планет, аппарат приземлится вертикально при помощи своих бортовых двигателей, подобно тому, как ракеты SpaceX Falcon 9 приземляются сегодня. Более того, эти же двигатели будут использоваться для возвращения на Землю.
На этих испытательных полетах SpaceX тестировал новый двигатель Raptor, который компания планирует использовать для отправки Starship в космос. Starhopper достаточно было одного Raptor'а, но окончательный дизайн Starship предполагает использование шести таких двигателей. Три из них будут оптимизированы для лучшей работы в атмосфере нашей планеты на уровне моря, а остальные три – для работы в космическом вакууме.
Следующие прототипы Starhopper будут оснащены тремя двигателями, а также рулевым управлением и улучшенными шасси. Такая комбинация позволит совершать гигантские "прыжки" на расстояние до 20 километров уже через несколько месяцев.
Напомним, что ранее Илон Маск готовил амбициозный космический полет. В то же время электромобиль Tesla уже облетела Солнце.
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