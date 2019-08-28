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Ракета Starhopper Илона Маска зависла в воздухе на испытаниях: видео

Испытательный полет SpaceX Starhopper показал работоспособность нового двигателя Raptor

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35

Сегодня успешно завершился второй полет прототипа ракеты нового поколения SpaceX Starhopper. Испытания проходили на полигоне в южном Техасе, где ракета продемонстрировала способность автоматически взлетать, зависнуть в воздухе и приземлиться. Этот короткий тестовый полет открыл двери для более агрессивных испытаний конструкции в предстоящие месяцы.

Смотрите также в сюжете о том, как SpaceX готовится к полетам в космос:

Испытание, называемое "прыжком", ознаменовало самый высокий полет прототипа SpaceX Starhopper – аппарат достиг высоты небоскреба в 150 метров. Оказавшись на пике, ракета зависла в воздухе на минуту, прежде чем мягко приземлиться на землю мощной тягой двигателя и небольших сопел по бокам для коррекции положения относительно посадочной площадки.

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Тесты Starhopper позволят оценить конструкцию и ее возможности, которые будут использоваться в будущей ракете Starship – космическом корабле-монстре, разрабатываемом SpaceX для отправки людей и грузов в такие отдаленные места, как Луна и Марс. Звездолет высотой около 55 метров предназначен для запуска с Земли на вершине гигантского ракетного ускорителя Super Heavy. Когда он достигнет других планет, аппарат приземлится вертикально при помощи своих бортовых двигателей, подобно тому, как ракеты SpaceX Falcon 9 приземляются сегодня. Более того, эти же двигатели будут использоваться для возвращения на Землю.

Полет Starhopper'а

На этих испытательных полетах SpaceX тестировал новый двигатель Raptor, который компания планирует использовать для отправки Starship в космос. Starhopper достаточно было одного Raptor'а, но окончательный дизайн Starship предполагает использование шести таких двигателей. Три из них будут оптимизированы для лучшей работы в атмосфере нашей планеты на уровне моря, а остальные три – для работы в космическом вакууме.

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Следующие прототипы Starhopper будут оснащены тремя двигателями, а также рулевым управлением и улучшенными шасси. Такая комбинация позволит совершать гигантские "прыжки" на расстояние до 20 километров уже через несколько месяцев.

Напомним, что ранее Илон Маск готовил амбициозный космический полет. В то же время электромобиль Tesla уже облетела Солнце.

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Источник: The Verge
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