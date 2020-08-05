Ракета Starship на Марс покорила высоту в 150 метров: видео

Неуклюжая ракета Starship SN5 в виде топливного бака без обтекателя оснащена двигателем SpaceX Raptor

Успешный полет астронавтов Crew Dragon к Международной космической станции ​​и спуск обратно на Землю не заставил Илона Маска почивать на лаврах. Команда SpaceX сейчас усердно работает над другой амбициозной ракетой, которая могла бы доставить людей прямиком на Марс. Разработка космического корабля под названием Starship продолжается на территории стартового комплекса в Бока-Чика в Техасе. На этом полигоне SpaceX только что успешно завершила 150-метровый подъем в воздух полноразмерного прототипа ракеты.

Starship — это космический корабль следующего поколения, который SpaceX надеется использовать для доставки людей на Марс и другие планеты Солнечной системы. Впервые этот космический корабль под названием Starhopper поднялся в небо еще в прошлом году. Последняя версия, известная как Starship SN5, представляет собой летающий бак без носового обтекателя, в котором будет находиться полезная нагрузка.

В своем нынешнем виде Starship выглядит кусок гигантской металлической трубы, хотя внутри находится один из мощных двигателей SpaceX Raptor. В окончательной конструкции транспортного средства для полета в космос будут использоваться несколько из этих двигателей. На сегодняшний день одного двигателя вполне достаточно, чтобы поднять тяжелую Starship SN5 на высоту 150 метров над испытательным центром в Техасе, где он завис в течение нескольких секунд, прежде чем благополучно приземлиться.

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Несмотря на неуклюжий вид, подобный тип испытаний являются стандартной и важной частью процесса исследований и разработок для инженеров SpaceX. Задолго до того, как ракеты Falcon 9 начали запускаться и безопасно возвращаться на землю с ошеломительным успехом и высокой степенью надежности, ранние прототипы тоже выглядели неказисто и совершали короткие перелеты. Сегодняшние полеты являются значительным шагом вперед по сравнению с прошлогодними небольшими "прыжками" в воздухе прототипа Starhopper.

Starship на максимальной высоте в 150 метров Фото: SpaceX

Генеральный директор Илон Маск очень доволен темпами развития проекта, заявив, что "прогресс ускоряется". Маск пообещал, что следующие шаги программы Starship включают несколько коротких перелетов, чтобы "отточить процесс запуска" для того, чтобы полноценный прототип ракеты отправится покорять новые высоты.

Starship выглядит кусок гигантской металлической трубы Фото: SpaceX

Напомним, что ранее космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний. Также недавно SpaceX отправила на орбиту невидимый спутник.

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